Srážka kamionu s autem zastavila D1 na Vyškovsku, náklaďák zřejmě nedobrzdil

Podle prvotních informací zahraniční kamion patrně nedobrzdil a do auta zezadu narazil. „Pak narazil i do dalšího osobního auta,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.
Šofér kamionu se tak podle něj buď nevěnoval řízení a nedával pozor, co se děje před ním, případně mohl mít nějaký zdravotní problém, nebo byla na voze technická závada.
Na místo kvůli zraněným zamířil vrtulník, ale nakonec pouze jednoho lehce zraněného odvezla sanitka do vyškovské nemocnice.
Řidiči osobních aut mohou sjet z dálnice na 216. kilometru a vrátit se na 210. kilometru, ovšem s ohledem na pondělní ranní hustou dopravu lze očekávat značné zdržení. Na místě zasahují i hasiči.
Jak dlouho omezení potrvá, není podle Chaloupky v tuto chvíli jasné.
Podobnou nehodu řeší od rána policisté i na Znojemsku, kde nejspíš z podobných důvodů kamion nedobrzdil a smetl u krajnice stojící osobní auto. Podle Chaloupky to vypadalo, že řidič ani příliš nebrzdil, i proto jsou následky devastující.