Napoprvé to byl řidič červeného osobního vozu, který se na namrzlé dálnici s autem sklouzl, otočil se a naboural u středových svodidel.
Po chvíli se zezadu vyřítilo bílé SUV. Hasiči museli utíkat, aby je auto nesmetlo, když se jeho šofér snažil vyhnout nabouranému červenému autu i stojícím hasičským vozidlům.
Netrvalo dlouho a místem nehody svištěla další auta, jejichž řidiči nedávali pozor na dění před sebou. Poslední zaznamenaný vůz na záběrech „omlátil“ jeho řidič o svodidla, za nimiž v bezprostřední blízkosti stáli hasiči.
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„Nakonec těch nabouraných aut tam bylo více, než ke kolika jsme původně vyjížděli,“ poznamenal mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška s tím, že nedělní situaci na D1 příliš nenahrávalo počasí a kombinace mlhy a namrzlé vozovky.
„Naštěstí to však celé proběhlo bez zranění hasičů i civilních osob,“ doplnil Mikoška.