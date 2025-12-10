Při odpolední nehodě u Velkých Němčic ve směru na Brno narazila dodávka zezadu do kamionu.
„Třiatřicetiletý řidič dodávky Mercedes se pravděpodobně nevěnoval řízení a zezadu narazil do kamionu, který zastavil ve vznikající koloně. Řidič dodávky srážku nepřežil,“ sdělil policejní mluvčí Bohumil Malášek.
Slovenská média vzápětí přinesla informaci, že zesnulým řidičem byl hudebník Adam Urban. Zpěvák, instrumentalista a skladatel se proslavil účastí v semifinále soutěže Hlas Česko-Slovenska v roku 2014, poté působil jako předskokan známých kapel jako Elán, Lucie Bílá či No Name.
Podle webu aktuality.sk při své tvorbě a vystupování působil velmi upřímně a měl silný vztah k publiku.