Nehoda dodávky a kamionu dnes před polednem na zhruba 40 minut zastavila provoz na dálnici D1 na 189. kilometru na Brno. Kamion narazil do stojící dodávky, řekl ČTK policejní mluvčí Pavel Šváb. Provoz byl obnoven okolo 12:30, informovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Při nehodě se zranili dva lidé, z toho jeden těžce, řekla ČTK mluvčí záchranářů Michaela Bothová.
Hasiči z dodávky vyprostili zraněného řidiče. "Byla tam těžce zraněná osoba, převezeme ji do nemocnice k další péči," uvedla Bothová. Druhým zraněným bylo dle Bothové dítě, které záchranáři převezli do nemocnice k vyloučení vážnějších zranění.