Nehoda dodávky a kamionu zavřela dálnici D2 na Brno, jeden muž se těžce zranil

Nehoda dodávky a kamionu dnes okolo 14:00 zhruba na hodinu zavřela dálnici D2 na pátém kilometru na Brno. Policisté dopravu odkláněli na exitu 11, řekl ČTK jejich mluvčí David Chaloupka. Okolo 15:00 už mohla auta projíždět levým pruhem a policisté odklon zrušili, řekl ČTK policejní mluvčí David Chaloupka.
Hasiči vyprostili z dodávky jednu osobu, uvedli na síti Threads. Těžce zraněného muže převezl vrtulník do nemocnice, řekla ČTK mluvčí záchranářů Michaela Bothová.
Nehoda krátce omezila i provoz dálnice v opačném směru, kde mohli řidiči po dobu zásahu projíždět pouze levým jízdním pruhem.