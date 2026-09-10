Fotbalový tým dětí zraněných při tragické nehodě s trenérem končí v soutěži

Zbývajícím hráčům chce FK Střelice umožnit přechod do jiných klubů, protože jim v současnosti nemůže nabídnout odpovídající kategorii. „Uvidíme, jak se to bude vyvíjet v budoucnu,“ dodal předseda.
Stratil zatím nechtěl komentovat, zda klub po tragické nehodě uspořádá benefiční utkání či jinou formu podpory. Zdůraznil, že nyní klub především komunikuje s rodinami zasaženými událostí a považuje za nutné respektovat jejich soukromí i přání.
|
Víc dětí než sedaček a opilý trenér? Jak je to možné? spílají lidé klubu za smrt hocha
„Je to i z důvodu úcty k té rodině,“ uvedl Stratil. K dalším krokům se chce vedení vyjádřit až později, po postupu příslušných orgánů a navazujících řízeních.
Chlapci z fotbalového klubu FK Střelice jeli s trenérem v rámci letního soustředění z kempu na fotbalové hřiště. Muž během zhruba tříkilometrové cesty nezvládl jednu ze zatáček, vjel do protisměru a narazil do stromu. Jedno z dětí nehodu nepřežilo, čtyři se zranily.
Všichni čtyři hoši i trenér jsou od minulého týdne v domácím léčení. Trenéra minulý týden vyslechla policie a na základě výsledků toxikologického rozboru krve rozšířila a zpřísnila právní kvalifikaci skutku.
„Řidič je prověřován pro přečin usmrcení z nedbalosti a přečin ohrožení pod vlivem návykové látky. Ke změně právní kvalifikace došlo po vyhodnocení laboratorních výsledků, které prokázaly vysokou hladinu alkoholu v krvi v době odběru, konkrétně 3,14 a 3,17 g/kg,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala. Policejní vyšetřování nadále pokračuje.