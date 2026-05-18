Na více než hodinu uzavřela dnes před 15:30 dálnici D1 na 208. kilometru ve směru na Ostravu nehoda dvou osobních aut. Policisté dopravu odkláněli, řekl ČTK mluvčí jihomoravských policistů Pavel Šváb. Před 17:00 Ředitelství silnic a dálnic informovalo, že je zprůjezdněný levý pruh. Krátce před 18:00 se dálnice opět plně otevřela, oznámilo ŘSD. Při nehodě se lehce zranila žena, záchranáři ji po ošetření převezli do vyškovské nemocnice, řekla ČTK mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.
Podle Švába se střetla dvě osobní auta a jedno skončilo na střeše. Policie odkláněla dopravu po přilehlé komunikaci. Aby zvládli odpolední špičku, pomáhala jim i městská policie ze Šlapanic. Příčinu nehody policisté vyšetřují.