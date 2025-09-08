Při srážce s kamionem na D2 zemřel řidič dodávky, dálnice na Brno je zavřená

Tragická srážka dodávky s kamionem uzavřela v pondělí odpoledne dálnici D2 ve směru na Brno. Při nehodě kousek od Brna zemřel řidič dodávky, odklon organizují policisté na 11. kilometru dálnice směrem na Blučinu.

Při srážce s kamionem na D2 u Brna zemřel řidič dodávky. (8. září 2025) | foto: Policie ČR

Dodávka narazila do kamionu v 15:47, příčiny nehody policisté zjišťují. Řidič dodávky střet nepřežil.

Dálnice D2 ve směru na Brno je v místě nehody poblíž Blučiny uzavřená. Hasiči se starají o havarované vozy, policisté organizují dopravu.

„V tuto chvíli usilují o to, aby takzvaně vypustili vozidla uvázlá za nehodou,“ sdělil po půl páté odpoledne policejní mluvčí Pavel Šváb. Zmíněná auta dostala možnost kolem nehody projet.

Z dálnice se jinak sjíždí na jejím 11. kilometru směrem na Blučiny. „Na odklonové trase počítejte se zdržením a dbejte pokynů policistů,“ vyzval Šváb.

Letňanské posvícení – 7. září 2025. Se vším, co k němu patří – koláče, preclíky, dobrý mok, ukázky starobylých řemesel, atrakce pro děti. A k tomu řízná pouťová muzika.

