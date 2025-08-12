Nehoda motocyklisty zastavila dopravu na D1 ve směru na Brno. Na místě zasahoval vrtulník

Policie informaci o nehodě na 22. kilometru dálnice dostala krátce po 20:30. Provoz se podle Národního dopravního informačního centra (NDIC) zastavil zhruba o čtvrt hodinu později, obnovil se před 21:40. „Kvůli vážnému zranění pro motocyklistu přiletěl vrtulník,“ řekla Schneeweissová. Policie bude zjišťovat okolnosti a příčiny nehody, dodala.
Dopravní omezení kvůli pokračující rekonstrukci Šmejkalky, která je nejstarším dálničním mostem v Česku, začala letos v květnu. Silničáři zde provoz vedou většinou dvěma zúženými pruhy v každém směru. Před omezením se v dopravních špičkách tvoří dlouhé kolony. S uvedením mostu do provozu po rekonstrukci se počítá v roce 2027.
Na Pelhřimovsku pak v úterý večer zemřel řidič motocyklu po srážce s traktorem u obce Mnich. Okolnosti tragické nehody policie zjišťuje, uvedla mluvčí Jana Kroutilová.
Nehoda se stala před 19:00 na silnici druhé třídy mezi obcí Mnich a její místní částí Mirotín. Motocyklista podlehl zraněním na místě.