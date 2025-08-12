Nehoda motocyklisty zastavila dopravu na D1 ve směru na Brno. Na místě zasahoval vrtulník

Autor: iDNES.cz, ČTK
  21:22aktualizováno  23:01
Nehoda motocyklisty zastavila v úterý večer na dálnici D1 v místě omezení kvůli rekonstrukci mostu Šmejkalka dopravu ve směru na Brno. Auta nemohla místem projet zhruba hodinu. Motocyklista je vážně zraněný, přiletěl pro něj vrtulník záchranářů, řekla středočeská policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Policie, ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Policie informaci o nehodě na 22. kilometru dálnice dostala krátce po 20:30. Provoz se podle Národního dopravního informačního centra (NDIC) zastavil zhruba o čtvrt hodinu později, obnovil se před 21:40. „Kvůli vážnému zranění pro motocyklistu přiletěl vrtulník,“ řekla Schneeweissová. Policie bude zjišťovat okolnosti a příčiny nehody, dodala.

Dopravní omezení kvůli pokračující rekonstrukci Šmejkalky, která je nejstarším dálničním mostem v Česku, začala letos v květnu. Silničáři zde provoz vedou většinou dvěma zúženými pruhy v každém směru. Před omezením se v dopravních špičkách tvoří dlouhé kolony. S uvedením mostu do provozu po rekonstrukci se počítá v roce 2027.

Hele, motorka! Nová kampaň nabádá řidiče aut, aby s motocykly v provozu počítali

Na Pelhřimovsku pak v úterý večer zemřel řidič motocyklu po srážce s traktorem u obce Mnich. Okolnosti tragické nehody policie zjišťuje, uvedla mluvčí Jana Kroutilová.

Nehoda se stala před 19:00 na silnici druhé třídy mezi obcí Mnich a její místní částí Mirotín. Motocyklista podlehl zraněním na místě.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dinosaurus či nanočástice. Podívejte se, jak budou vypadat stanice metra D

Stanice linky D, kterou se cestující pražského metra svezou nejdříve v roce 2032, umělecky dotvoří různí výtvarníci. Respektive vítězové výtvarné soutěže, které vybrala porota složená ze zástupců...

V Praze žije kolem 350 tisíc cizinců. Tvoří přibližně čtvrtinu populace české metropole

Česká republika má necelých 11 milionů obyvatel. Cizinci tvoří asi osm procent. Nejpočetnější skupinou jsou Ukrajinci. Nejvíc lidí s cizím pasem nebo dvojím občanstvím najdete v Praze.

Soud začne řešit brutální útok muže na členy rodiny na Teplicku, zemřelo dítě

Krajský soud v Ústí nad Labem dnes zahájí hlavní líčení v případu muže, který na konci loňského roku brutálně zaútočil nožem na členy rodiny. Zemřeli dva lidé,...

13. srpna 2025,  aktualizováno 

Nehoda motocyklisty zastavila dopravu na D1 ve směru na Brno. Na místě zasahoval vrtulník

Nehoda motocyklisty zastavila v úterý večer na dálnici D1 v místě omezení kvůli rekonstrukci mostu Šmejkalka dopravu ve směru na Brno. Auta nemohla místem projet zhruba hodinu. Motocyklista je vážně...

12. srpna 2025  21:22,  aktualizováno  23:01

Na Pelhřimovsku zemřel řidič motocyklu po srážce s traktorem u obce Mnich

Na Pelhřimovsku dnes večer zemřel řidič motocyklu po srážce s traktorem u obce Mnich. Okolnosti tragické nehody policie zjišťuje, uvedla její mluvčí Jana...

12. srpna 2025  20:52,  aktualizováno  20:52

V Třeboni hořela střecha haly, hasiči vyhlásili druhý ze čtyř stupňů poplachu

V Třeboni na Jindřichohradecku hořela dnes večer střešní konstrukce haly. Hasiči vyhlásili druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Uvedli to na síti X. Na...

12. srpna 2025  20:51,  aktualizováno  21:45

Požár vedení u České Třebové komplikuje vlakovou dopravu. Trať je průjezdná zčásti

Požár trolejového vedení komplikuje nedaleko stanice Česká Třebová provoz na železničním koridoru. Trať byla zcela neprůjezdná déle než hodinu. Po 21. hodině byl provoz obnoven ve dvou ze čtyř...

12. srpna 2025  22:12,  aktualizováno  22:12

Obyvatelé Trojanovic nesouhlasí s rozsáhlou přestavbou hotelu v CHKO Beskydy

Plánovaná přestavba hotelu Banka na území CHKO Beskydy v Trojanovicích na Novojičínsku naráží na odpor některých místních obyvatel. Petici proti projektu,...

12. srpna 2025  18:49,  aktualizováno  18:49

Kytice nevěst, rakev, dron. Co všechno dokážou lidi zapomenout v MHD a taxících?

Zapomínáme rádi a často – někdy klíče, jindy tamagoči, dron či dokonce deset živých humrů. Statistiky ztrát z vlaků, MHD a taxíků ukazují, že Češi jsou v roztržitosti mistři. V Benešově se řeší, co...

12. srpna 2025

Obraz na stěnu základní školy v Mladé Boleslavi vytvoří podle návrhu AI robot

Jedno z děl letošního streetartového festivalu Město=Galerie v Mladé Boleslavi namaluje podle návrhu vygenerovaného umělou inteligencí robot. O stylu,...

12. srpna 2025  17:15,  aktualizováno  17:15

Poslankyně ANO chtěla dle SZ poškodit firmu exmanžela, hygienici účast odmítají

Poslankyně Margita Balaštíková (ANO) se podle serveru Seznam Zprávy snažila s využitím svých kontaktů na zlínské hygieniky poškodit firmu ChemProgres, jejímž...

12. srpna 2025  17:05,  aktualizováno  17:05

Za Perseidami vyrazte do Jeseníků, k vojenským prostorům či vedle hvězdárny

V noci na středu vyvrcholí na obloze meteorický roj Perseid. Sledování „padajících hvězd“ letos komplikuje svit Měsíce, který je krátce po úplňku, přesto si lze tuto dechberoucí podívanou vychutnat,...

12. srpna 2025  18:32,  aktualizováno  18:32

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vlků se nebojíme, jsou tu doma, shodují se návštěvníci Srní. Zavřený výběh je mrzí

O vlčí výběh Národního parku Šumava, který je u návštěvnického centra kousek za Srním na Klatovsku, je enormní zájem. Ročně ho navštíví kolem 100 tisíc lidí. Od pátku je ale zavřené a správci parku...

12. srpna 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

V Česku přibývá dětí s postižením, které se místo ve škole učí doma

V České republice přibývá dětí s postižením, které se místo vzdělávání v prostředí škol učí doma, upozorňuje poradní orgán ombudsmana pro oblast práv lidí s...

12. srpna 2025  16:38,  aktualizováno  16:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.