Motorkář na Znojemsku nezvládl zatáčku a narazil do stromu. Na místě zemřel

Autor: ČTK , iDNES.cz

9:12 , aktualizováno 9:12

Na silnici mezi Dyjákovicemi a Hevlínem na Znojemsku zemřel v pátek večer čtyřiačtyřicetiletý motorkář. Muž jedoucí ve směru do Hevlína při průjezdu levotočivou zatáčkou nezvládl řízení a vjel do příkopu, kde narazil do stromu. Na webu policie o tom informoval její mluvčí Bohumil Malášek.