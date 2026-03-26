Nehoda na 167. km dálnice D1 si vyžádala tři zraněné, pro jednoho letěl vrtulník

Tři zraněné si vyžádala nehoda dvou osobních aut, nákladního automobilu a dodávky na 167. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno. ČTK to řekli mluvčí jihomoravských policistů a záchranářů Petr Vala a Michaela Bothová. Dva lehce zraněné převezla do nemocnice sanitka, třetího pro vyloučení vážnějších zranění transportoval vrtulník.
Nehoda se stala před 18:00. Po dobu zásahu vrtulníku byla dálnice neprůjezdná, od 18:30 podle Valy projedou řidiči jedním pruhem.
"Střetla se dvě osobní auta, jedno z nich skončilo v příkopu. Byl tam i malý nákladní automobil a dodávka, která na podvalníku táhla další dvě osobní auta," uvedl Vala. Příčinu dopravní nehody policie vyšetřuje.