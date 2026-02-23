Mladík v BMW zemřel po nárazu do sloupů, deset domů bylo bez elektřiny

Autor: rkr, ČTK
  10:42aktualizováno  10:42
Zřejmě ve velmi vysoké rychlosti narazil v neděli večer mladý muž v BMW do dvojice sloupů elektrického vedení na Znojemsku. Řidič na místě zemřel, spadlé sloupy museli odstranit hasiči. Desítka domů kvůli tomu byla na víc než dvě hodiny odstřižená od elektřiny.
Fotogalerie

V Rešicích na Znojemsku zemřel po nárazu do sloupů elektrického vedení mladík v BMW. (22. února 2026) | foto: Policie ČR

Muž do dvojice sloupů naboural v pravotočivé zatáčce na kraji obce Rešice přibližně v 18:45. Příčinu policisté vyšetřují, uvedli však, že BMW nejspíš jelo velmi vysokou rychlostí.

4 fotografie

Auto bylo po nárazu zcela zdemolované, navíc na něj oba sloupy spadly. Řidič na místě zemřel.

„Místo nehody bylo neprůjezdné, k dopravním komplikacím na nevytížené vedlejší komunikaci však nedocházelo. Havárií poničené sloupy museli hasiči odstranit,“ informoval policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Podle mluvčího E.ON Lukáše Dvořáčka byla kvůli přerušenému vedení asi desítka domů bez elektřiny. Problém energetici vyřešili okolo 21:15, tedy asi dvě a půl hodiny po nehodě.

