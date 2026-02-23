Mladík v BMW zemřel po nárazu do sloupů, deset domů bylo bez elektřiny

Muž do dvojice sloupů naboural v pravotočivé zatáčce na kraji obce Rešice přibližně v 18:45. Příčinu policisté vyšetřují, uvedli však, že BMW nejspíš jelo velmi vysokou rychlostí.
Auto bylo po nárazu zcela zdemolované, navíc na něj oba sloupy spadly. Řidič na místě zemřel.
„Místo nehody bylo neprůjezdné, k dopravním komplikacím na nevytížené vedlejší komunikaci však nedocházelo. Havárií poničené sloupy museli hasiči odstranit,“ informoval policejní mluvčí Bohumil Malášek.
Podle mluvčího E.ON Lukáše Dvořáčka byla kvůli přerušenému vedení asi desítka domů bez elektřiny. Problém energetici vyřešili okolo 21:15, tedy asi dvě a půl hodiny po nehodě.
10. května 2023