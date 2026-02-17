Čelní srážka na Vyškovsku. Nákladní auto nestihlo uhnout, řidička osobáku zemřela

Vozy se podle Mikošky střetly čelně. „Člověk z osobního auta zemřel, po vyšetření nehody jej budeme vyprošťovat. Kromě toho jsme zajistili místo proti požáru, osvětlili a nyní budeme stabilizovat nákladní auto, které je částečně mimo silnici, aby se nepřevrátilo,“ sdělil Mikoška.
Nehoda se stala po 18:30. „Řidička osobního auta přejela z nezjištěných příčin do protisměru, kde se střetla s nákladním autem. Jeho řidič měl negativní test na alkohol,“ řekl policejní mluvčí Bohumil Malášek. Policisté odklání dopravu na objízdné trasy, omezení na silnici podle něj může trvat i několik hodin.
