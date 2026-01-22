„Nehoda se stala na účelové komunikaci ve středu odpoledne poblíž obce Bořetice. Spolujezdec řidiče nákladního automobilu tam po vystoupení z vozidla skončil pod jeho koly. Na místě podlehl způsobeným zraněním,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.
Okolnosti nehody policisté zjišťují. Blíže tak nehodu nechtěl mluvčí nijak komentovat. Nepřiblížil tak ani nějaké předběžné verze, s nimiž policisté pracují.
Není tak jasné, jestli šofér muže přehlédl, ať už jel rovně či při couvání, nebo naopak spolujezdec na vozovce nějak nešťastně zakopl a spadl přímo pod kola vozu.