Nehoda tří kamionů uzavřela dálnici D2 na Brno mezi Blučinou a Chrlicemi

Nehoda tří kamionů dnes po 17:00 zcela zastavila provoz na D2 na Brno na devátém kilometru, tedy mezi sjezdy na Blučinu a na Chrlice. Dva lidé se při nehodě zranili, policisté dopravu odklánějí sjezdem na 11. kilometru na Blučinu. ČTK to řekli mluvčí jihomoravských policistů a hasičů.
"Nehoda tří kamionů dálnici zcela uzavřela, na místě přistával i vrtulník záchranné služby. Odklon dopravy je veden na Blučinu," uvedla mluvčí policistů Petra Hrůzová.
Tři havarované kamiony zabírají celou šířku silnice, doplnil mluvčí hasičů Štěpán Komosný.