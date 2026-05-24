Dálnici D1 v Brně mezi 194. a 196. kilometrem směrem na Ostravu uzavřela okolo 15:30 nehoda ve zúžení před stavbou na křižovatce s dálnicí D2. Po necelé hodině se ji podařilo zprůjezdnit, tvořily se dlouhé kolony, které se pomalu rozjíždějí. Srazila se čtyři osobní auta, nehoda se obešla bez zranění, řekla ČTK mluvčí jihomoravské policie Petra Hrůzová.
Policisté odkláněli dopravu na 194. kilometru na Vídeňskou ulici do Brna. V těchto případech se však obvykle zaplní i brněnské ulice, po nichž osobní auta místo nehody objíždí, kamiony musejí zůstat na dálnici.
Silničáři přestavují křižovatku dálnic D1 a D2, kolony se proto tvoří i za běžného provozu.