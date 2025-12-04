Událost potvrdila mluvčí jihomoravské krajské zdravotnické záchranné služby Michaela Bothová. Podle nejmenovaného zdroje iDNES.cz by mohlo jít o sebevraždu.
Nehoda se stala v úseku Letovice – Skalice nad Svitavou a podle webu Českých drah zastavila ve 20:15 provoz na železničním koridoru mezi Brnem a Českou Třebovou. Záchranáři na místo vyslali i vrtulník, ale sražené již nemohli pomoci. Podle Bothové zemřela v důsledku závažných zranění ještě před příjezdem záchranářů.
Provoz na trati bude podle drah možná zastaven až do 22:30. Některé vlaky budou zmíněný úsek objíždět po odklonové trase.
