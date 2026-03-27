Provoz na trati do Uherského Hradiště je přerušený, vlaky jezdí odklonem. Podle odhadu Českých drah (ČD) potrvá omezení zhruba do 22:00.
Nehoda se stala kolem 19:30. „Na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému,“ uvedl Vala. Stav sraženého člověka zatím neznal.
Regionální vlaky jezdí odklonem přes stanici Brno-Židenice. Podle webu ČD nabírají zpoždění asi čtvrt hodiny.
