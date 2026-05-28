Nejlépe opravenou památkou Jihomoravského kraje je radniční věž ve Znojmě

Cenu v soutěži Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje za loňský rok získala z velkých staveb obnova radniční věže ve Znojmě. Mezi drobnými stavbami uspěla oprava božích muk v Novém Šaldorfu-Sedlešovicích na Znojemsku a z výtvarných děl obnova nástropní malby v kostele svatého Jana Křtitele v Mikulově na Břeclavsku. Cenu veřejnosti získal obnovený interiér kostela sv. Anny v Bořeticích. Výsledky soutěže dnes schválili radní kraje, informovali o tom v tiskové zprávě.
V hlavních kategoriích o vítězi rozhodovala odborná porota, cena veřejnosti vzešla z hlasování prostřednictvím SMS zpráv. Letos lidé poslali celkem 10.992 platných hlasů, z toho 4109 bylo pro interiér kostela v Bořeticích.
Cílem udílení cen je zviditelnění kulturních památek v Jihomoravském kraji a motivace majitelů k jejich údržbě. S vítězstvím v jednotlivých kategoriích se pojí peněžní odměna. Město Znojmo jako vlastník oceněné památky získá 150.000 korun. Za vítězství mezi drobnými stavbami dostane obec Nový Šaldorf-Sedlešovice 40.000 korun, za úspěšnou obnovu nástropní malby v kostele svatého Jana Křtitele získá římskokatolická farnost Mikulov 70.000 korun. S cenou veřejnosti se pojí odměna 60.000 korun, kterou získá bořetická farnost.