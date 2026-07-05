Nejlepší ohňostroj letos v Brně předvedli podle poroty Švýcaři

Nejlepší ohňostroj letošního ročníku festivalu Ignis Brunensis vytvořil švýcarský tým Sugyp, který tento týden ve středu připravil představení s názvem Záhada paradoxů. ČTK dnes o tom informoval Ondřej Morávek z pořadatelské agentury Snip & Co. Poslední festivalový ohňostroj odpálili tvůrci v sobotu.
Vítěze 29. ročníku vybrala porota, vítěz podle hodnocení diváků bude znám v pondělí po ukončení hlasování. Švýcarský tým zvítězil už v roce 2013, ocenění za nejlepší hudbu pak obdržel v roce 2017 za show připravenou ve spolupráci s čínským týmem. Obě dříve získané ceny tak v letošním ročníku Švýcaři obhájili.
"Jsem za výhru vážně rád. Do Brna jezdíme už spoustu let. I když se zrovna neúčastníme, chceme se podívat na ohňostroje dalších týmů a potkat se s přáteli, navíc v místě, kde je skvělá atmosféra. Na Ignis Brunensis jezdí skvělí designéři, show jsou na velmi vysoké úrovni, takže jsme pyšní, že jsme vyhráli v této konkurenci," uvedl designér Sugypu Nicolas Guinand.
Festival ještě nekončí, zájemce čeká letní festival zábavy nebo například Festival planet na hvězdárně. Jubilejní 30. ročník Ignis Brunensis se uskuteční v červnu 2027 s plánovaným přesahem do začátku letních prázdnin.