Největší moravský rybník Nesyt na Břeclavsku čeká výlov

Autor: ČTK
  11:40aktualizováno  11:40
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Rybáři po čtyřech letech vyloví největší moravský rybník Nesyt na Břeclavsku. Výlov je nezbytný, aby se předešlo hromadnému úhynu ryb i ptáků. Přibližně dva miliony metrů krychlových vody, které v rybníku po letošním suchu zůstávají, zachytí v navazujících rybnících Hlohoveckém, Prostředním a Mlýnském. Pomohou tak doplnit jejich hladiny, které jsou také pod normálním stavem. V tiskové zprávě o tom dnes informovalo ministerstvo životního prostředí.

"Voda je v této části jižní Moravy mimořádně cenným zdrojem a musíme s ní hospodařit tak, abychom krajinu připravili i na další období sucha. Proto je zásadní, aby se při výlovu Nesytu podařilo zachytit veškerou zbývající vodu a efektivně ji využít k doplnění přilehlých Lednických rybníků, jejichž hladiny jsou rovněž nízké. Samotný výlov je přitom nezbytný, abychom předešli hromadnému úhynu ryb a následným škodám na celém ekosystému," uvedl ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).

V minulosti rybáři lovili rybník každoročně na podzim. V souladu s plánem péče o národní přírodní rezervaci Lednické rybníky a s ohledem na nedostatek vody Agentura ochrany přírody a krajiny ČR interval nejprve prodloužila na dva roky. S přihlédnutím k dlouhodobě se zhoršující hydrologické situaci pak období bez vypouštění prodloužilo na současné čtyři roky.

Letos končí čtvrtý rok bez vypouštění a lovu. Nasazené ryby, především kapři, dosáhly plánované velikosti i horní hranice počtu kusů, při kterých je rybník schopen plnit svou ekosystémovou funkci. Bez vylovení ryb podle ministerstva hrozí jejich hromadný úhyn a následně úhyn vodních a na vodu vázaných ptáků. Mohla by se tak opakovat situace ze srpna 2018, kdy skončilo v kafilerii 92,3 tuny ryb.

"Soustava Lednických rybníků je už od roku 1953 národní přírodní rezervací. Zdejší rybníky jsou dokladem toho, jak lze skloubit uvážlivé rybniční hospodaření s ochranou biodiverzity. Jsou totiž jednou z nejvýznamnějších ornitologických lokalit mezinárodního významu v České republice. Hnízdí zde přibližně stovka druhů ptáků a další desítky druhů se tu zastavují během tahu. Jedinečná je i zdejší slanomilná vegetace," doplnil František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která má národní přírodní rezervaci ve správě.

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