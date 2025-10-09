Největší přehlídka bojových umění BUDOSHOW je zpět!

  17:00
Už za necelý měsíc, 2. listopadu, odstartuje v brněnském Bobycentru její 23. ročník, na kterém se představí celá řada škol a klubů z České republiky i zahraničí.
Fotogalerie4

| foto: BUDOSHOW

Hlavní myšlenkou BUDOSHOW je představit široké veřejnosti známá i méně známá bojová umění z celého světa, podpořit jednotlivé kluby, a především inspirovat mládež k využití voleného času. Dalším cílem pořadatelů je ukázat, jakým přínosem můžou být bojová umění nejen při sebeobraně, ale i pro tělesný a duševní rozvoj. Účinkující představí podstatu a principy umění sebeobrany formou bojových akcí. Diváci budou mít možnost shlédnout širokou škálu zákroků proti různým druhům napadení jedním nebo více útočníky, se zbraní i beze zbraně. K vidění budou také bojové sestavy, atraktivní ukázky soubojů a silové přerážení desek.

Historie této akce sahá až do roku 1997, kdy se uskutečnil první ročník přehlídky bojových umění s názvem BUDOSHOW. Během let 1997–2019 proběhlo celkem 22 ročníků této jedinečné akce, o kterou byl vždy obrovský zájem, jak ze strany cvičících, tak i ze strany široké veřejnosti. V roce 2020 však do této série významnou měrou zasáhla pandemie viru COVID-19, která znemožnila BUDOSHOW pořádat. Letos se po pětileté pauze pořadatelé rozhodli tuto tradici opět obnovit a dále rozvíjet celou její myšlenku.

Na BUDOSHOW účinkovalo značné množství zahraničních i českých mistrů, kteří svojí ukázkou i samotnou přítomností nadchli přítomné diváky. Mezi největší osobnosti, které brněnská BUDOSHOW přivítala, patří beze sporu americká herečka Cynthia Rothrock, herec Don Wilson, nebo zakladatel Aikibudo Alain Floquet.

Letos se mohou diváci těšit rovnou na 2 VIP osobnosti. Tím prvním není nikdo jiný než Jiří „BJP“ Procházka. Aktuálně nejlepší český MMA fighter, který jen před pár dny porazil na KO v Las Vegas Khalila Rountreeho. Bývalý šampion UFC v polotěžké váhové kategorii, si tak tímto vítězstvím řekl o další zápas o titul. Jiří je také šampionem japonské organizace Rizin Fighting Federation v polotěžké váze. Mezi jeho další úspěchy patří zisk titulu organizace GCF v roce 2013.

Dalším VIP hostem bude korejský mistr Taekwon-do ITF Hwang Su Il, který s bojovým uměním začal již v roce 1982 a dnes je držitelem mistrovského stupně 7. Dan. Jeho pohyby využili tvůrci světoznámé bojové hry TEKKEN, ve které exceluje jako postava Hwoarang. Od roku 2002 působil jako trenér juniorské reprezentace a o dva roky později přijal post hlavního trenéra japonského národního týmu. Mezi jeho nejlepší sportovní výsledky patří 5x zlatá medaile z Mistrovství světa a 6 x mistr Japonska ve sportovním boji.

V roli moderátorů se na BUDOSHOW představila celá řada známých osobností, mezi kterými nechyběl například Leoš Mareš, Martin Dejdar, Ondřej Vetchý, Patrik Hezucký, Lukáš Pavlásek, Jiří Mádl, Ondřej Novotný a také Jakub Kohák, který se za mikrofon vrátí i letos.

Před začátkem programu proběhne s Jirkou i Hwang Su Ilem autogramiáda, takže diváci budou mít možnost oba borce osobně poznat. Zveme tímto všechny fandy bojových umění na tuto výjimečnou show. Vstupenky jsou již nyní v předprodeji na Ticketportalu. Více informací pak najdete přímo na stránkách BUDOSHOW

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

VOLBY 2025 PŘEHLEDNĚ: informace kdy a jak volit na jednom místě

Volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Víte, kdy a kam přijít k volebním urnám? Letos se do voleb přihlásilo 26 uskupení, dát svůj hlas některému z nich můžete v pátek a v sobotu.

Největší přehlídka bojových umění BUDOSHOW je zpět!

Už za necelý měsíc, 2. listopadu, odstartuje v brněnském Bobycentru její 23. ročník, na kterém se představí celá řada škol a klubů z České republiky i zahraničí.

9. října 2025

Stihne se oprava Domu umění do roku 2028? Uvidí se v listopadu, řekla primátorka

Nová kurátorka Galerie současného umění a architektury Kristýna Hájková představila svou vizi, kam bude prestižní galerii směřovat. Budějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová přidala, jak to...

9. října 2025  16:42,  aktualizováno  16:42

Drátěný pes v centru Zlína rozdělil město. Jedni ho milují a jiní zatracují

Obludnost, hnus a vrchol nevkusu, zmuchlanec drátů do výkupu, důkaz pomatenosti současných umělců. I takové hlasy se objevují na sociálních sítích na adresu sochy Františka Skály, která od konce září...

9. října 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

Řidič na dohled Trosek převrátil kamion s uhlím, to se vysypalo do pole

Řidič nákladního vozu havaroval dnes před polednem nedaleko Újezdu pod Troskami na Jičínsku. Projel mírnou pravotočivou zatáčkou, za ní však skončil mimo vozovku na boku. Náklad uhlí se rozsypal do...

9. října 2025  16:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vítězem participativního rozpočtu Otrokovic je Náplavka a Venkovní posilovna

V participativním rozpočtu Otrokovic na Zlínsku získaly nejvíce hlasů projekty Náplavka a Venkovní posilovna. Náplavka by měla vzniknout na pravém břehu řeky...

9. října 2025  14:44,  aktualizováno  14:44

Vlak v Náchodě srazil a usmrtil člověka, provoz na trati je zastaven

Osobní vlak v Náchodě na trati ve směru na Václavice srazil člověka, ten na místě zemřel. Hasiči z vlaku pomohli vystoupit asi 20 cestujícím. Případem se...

9. října 2025  14:34,  aktualizováno  14:34

Jablonecké muzeum dává nahlédnout do prostředí ražeben a lisoven

Do prostředí minulých i současných ražeben a lisoven z Jablonce nad Nisou dává nahlédnout nová výstava zdejšího muzea. S Jabloncem jsou tyto firmy spjaté od...

9. října 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Tajemný vzkaz v soše, zfušovaný Mánes a čas jako divadlo. Co zažil Pražský orloj

Čas měří přes 600 let a i když ho zastavily války nebo rekonstrukce, většina mechanických součástek je původní. Přitom první písemná zmínka o orloji na Staroměstském náměstí se datuje k 9. říjnu...

9. října 2025  16:12,  aktualizováno  16:12

Sloní puberťák už dělá v Ostravě neplechu, čeká ho stěhování do Francie

Na náročné stěhování se chystají v ostravské zoologické zahradě. Osmiletého samce slona indického čeká transport do Francie, proto už přes rok se učí vstoupit do transportní bedny. Jeho odjezd je...

9. října 2025  16:12,  aktualizováno  16:12

Matku kvůli dědictví týrala, urážela a trápila zimou. Dostala podmínku

Svoji matku žena z Hodonínska kvůli sporu o dědictví po otci dlouhodobě ponižovala, fyzicky i psychicky napadala a vydírala. Hodonínský okresní soud jí za to vyměřil podmíněný tříletý trest s...

9. října 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

V Karviné začne od pondělí vznikat další velkoplošná malba

V Karviné začne od pondělí vznikat další velkoplošná malba. Takzvaný mural bude vytvářet autor streetartových maleb Nikola Vavrous. Tvořit bude na budově...

9. října 2025  14:10,  aktualizováno  14:10

Na Doupově dnes končí cvičení asi 500 vojáků brigády rychlého nasazení

Ve vojenském prostoru Hradiště v Doupovských horách na Karlovarsku dnes končí certifikační taktické cvičení 4. brigády rychlého nasazení. Zhruba 500 vojáků...

9. října 2025  14:06,  aktualizováno  14:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.