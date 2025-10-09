Největší přehlídka bojových umění BUDOSHOW je zpět!

Hlavní myšlenkou BUDOSHOW je představit široké veřejnosti známá i méně známá bojová umění z celého světa, podpořit jednotlivé kluby, a především inspirovat mládež k využití voleného času. Dalším cílem pořadatelů je ukázat, jakým přínosem můžou být bojová umění nejen při sebeobraně, ale i pro tělesný a duševní rozvoj. Účinkující představí podstatu a principy umění sebeobrany formou bojových akcí. Diváci budou mít možnost shlédnout širokou škálu zákroků proti různým druhům napadení jedním nebo více útočníky, se zbraní i beze zbraně. K vidění budou také bojové sestavy, atraktivní ukázky soubojů a silové přerážení desek.
Historie této akce sahá až do roku 1997, kdy se uskutečnil první ročník přehlídky bojových umění s názvem BUDOSHOW. Během let 1997–2019 proběhlo celkem 22 ročníků této jedinečné akce, o kterou byl vždy obrovský zájem, jak ze strany cvičících, tak i ze strany široké veřejnosti. V roce 2020 však do této série významnou měrou zasáhla pandemie viru COVID-19, která znemožnila BUDOSHOW pořádat. Letos se po pětileté pauze pořadatelé rozhodli tuto tradici opět obnovit a dále rozvíjet celou její myšlenku.
Na BUDOSHOW účinkovalo značné množství zahraničních i českých mistrů, kteří svojí ukázkou i samotnou přítomností nadchli přítomné diváky. Mezi největší osobnosti, které brněnská BUDOSHOW přivítala, patří beze sporu americká herečka Cynthia Rothrock, herec Don Wilson, nebo zakladatel Aikibudo Alain Floquet.
Letos se mohou diváci těšit rovnou na 2 VIP osobnosti. Tím prvním není nikdo jiný než Jiří „BJP“ Procházka. Aktuálně nejlepší český MMA fighter, který jen před pár dny porazil na KO v Las Vegas Khalila Rountreeho. Bývalý šampion UFC v polotěžké váhové kategorii, si tak tímto vítězstvím řekl o další zápas o titul. Jiří je také šampionem japonské organizace Rizin Fighting Federation v polotěžké váze. Mezi jeho další úspěchy patří zisk titulu organizace GCF v roce 2013.
Dalším VIP hostem bude korejský mistr Taekwon-do ITF Hwang Su Il, který s bojovým uměním začal již v roce 1982 a dnes je držitelem mistrovského stupně 7. Dan. Jeho pohyby využili tvůrci světoznámé bojové hry TEKKEN, ve které exceluje jako postava Hwoarang. Od roku 2002 působil jako trenér juniorské reprezentace a o dva roky později přijal post hlavního trenéra japonského národního týmu. Mezi jeho nejlepší sportovní výsledky patří 5x zlatá medaile z Mistrovství světa a 6 x mistr Japonska ve sportovním boji.
V roli moderátorů se na BUDOSHOW představila celá řada známých osobností, mezi kterými nechyběl například Leoš Mareš, Martin Dejdar, Ondřej Vetchý, Patrik Hezucký, Lukáš Pavlásek, Jiří Mádl, Ondřej Novotný a také Jakub Kohák, který se za mikrofon vrátí i letos.
Před začátkem programu proběhne s Jirkou i Hwang Su Ilem autogramiáda, takže diváci budou mít možnost oba borce osobně poznat. Zveme tímto všechny fandy bojových umění na tuto výjimečnou show. Vstupenky jsou již nyní v předprodeji na Ticketportalu. Více informací pak najdete přímo na stránkách BUDOSHOW