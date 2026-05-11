Největší sucho bylo v ČR minulý týden, na třetině území zůstává nejhorší stupeň

Největší rozsah půdního sucha zaznamenalo Česko začátkem minulého týdne, nicméně deště svlažily pouze část Čech. I proto zůstává na třetině území nejhorší stupeň sucha a další dva stupně zasahují 20 procent území. S nejhorším suchem, tedy největší odchylkou od průměrného stavu za roky 1961 až 2015, se potýká značná část jižních Čech, kraje Vysočina, Pardubický a Olomoucký kraj a značná část Moravskoslezského a Zlínského kraje, vyplývá z aktuálních údajů na webu InterSucho. Zemědělce tento týden potrápí, především ve středu, také přízemní mrazy.
Z mapy je zřejmé, že deště se minulý týden přehnaly zhruba nad západními a severními Čechami a částí středních Čech. "V této části Čech napršelo nejčastěji mezi 20 až 50 milimetry za týden. Naopak na více než třetině území nepršelo prakticky vůbec, tedy do pěti milimetrů," uvedli tvůrci webu z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe. Situace by se měla zlepšovat, v tomto týdnu by mělo pršet více než v těch minulých, ale předpověď se v posledních dnech dosti mění. Podle té aktuální by mohl z území Česka téměř vymizet nejhorší stupeň sucha, ale i tak na více než polovině území nějaký stupeň sucha zůstane.
Stále zatím platí, že je na tom na většině území hůře horní vrstva půdy do 40 centimetrů, v hlubší vrstvě do jednoho metru je zásoba vody o něco větší. S dešti se však situace otočí, protože zvládnou dosytit horní vrstvu, ale do větší hloubky se bude voda dostávat pomaleji. "V tomto týdnu nás ovlivní hlavně studená fronta na začátku týdne a pak také od čtvrtka. Nejvíce srážek bude v pondělí, poté od čtvrtka do soboty. Celkově by mělo spadnout mezi 20 až 50 milimetry za týden. Zatím modely očekávají, že více srážek bude nad Moravou," uvedli vědci.
Už nejméně potřetí také potrápí letos zemědělce jarní mrazy, tentokrát už by ale neměly ohrozit ovocné stromy, kterým na řadě míst předminulý týden pomrzly květy. Nyní jsou největší hrozbou přízemní mrazy, nejvíce ve středu, pro vzcházející brambory. Podle webu Agrorisk, kteří taktéž tvoří vědci z CzechGlobu, bude vysoké riziko v Karlovarském kraji, lokálně na Táborsku a Liberecku, střední riziko bude panovat na velké části území s výjimkou nížin.
Sucho dopadá na zemědělce stále intenzivněji. V pěti okresech už dokonce očekávají, že sucho sníží úrodu o více než 40 procent. Jde o Kroměříž, Most, Louny, Klatovy a Mladou Boleslav. "Půda je na mnoha místech suchá, tvrdá, prašná a místy popraskaná, což komplikuje vzcházení jařin, cukrovky, kukuřice, slunečnice i dalších plodin. V některých okresech zemědělci hlásí nerovnoměrné vzcházení, zaschnutí klíčků a velmi špatné podmínky pro zakořeňování nově zasetých plodin. Porosty jsou suchem viditelně oslabené. U obilovin reportéři hlásí žloutnutí, nízký vzrůst, shazování odnoží a zpomalený růst. Jarní ječmeny jsou často řídké, nízké a začínají zasychat, ozimé pšenice na suchých stanovištích ztrácejí odnože a řepka je místy poškozena kombinací sucha, mrazů a škůdců. Vážnější dopady jsou hlášeny také u pícnin a travních porostů, které nevytvářejí dostatek biomasy," shrnuli tvůrci InterSucha hlášení zemědělců z týdne na přelomu dubna a května.