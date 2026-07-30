Nejvyšší soud odmítl dovolání bývalého tajemníka radnice v Čáslavi, má podmínku

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání bývalého tajemníka radnice v Čáslavi Martina Ronovského. Podle pravomocného verdiktu se do funkce dostal podvodem, když uvedl nepravdivé informace o svých pracovních zkušenostech. Dostal podmínku a pokutu, musí také vrátit plat. NS rozhodoval bez veřejného jednání, výsledek ČTK sdělila jeho mluvčí Gabriela Tomíčková.
Plné odůvodnění zatím není v soudní databázi dostupné. Ronovský by se ještě teoreticky mohl obrátit se stížností na Ústavní soud.
Ronovský řídil městský úřad sedm let, do nejvyšší úřednické funkce na radnici usedl v roce 2019. Při výběrovém řízení přeložil pracovní smlouvy, které měly doložit jeho zkušenosti z vedoucích pozic. Smlouvy byly podle policie zfalšované a Ronovského čestné prohlášení nepravdivé.
"Takové jednání spadá pod zločin podvodu," uvedla letos v lednu soudkyně Renata Humpová z odvolacího Krajského soudu v Praze.
Ronovskému krajský soud pravomocně uložil trest dva roky a osm měsíců vězení s podmínečným odkladem na čtyři roky a také pokutu 520.000 korun. Ronovský by také měl vrátit veškerý plat z doby svého tajemnického působení, zhruba šest milionů korun.
Po vynesení pravomocného rozsudku prozatímně nahradil Ronovského ve funkci tajemníka Antonín Hejzlar. Od ledna bude novou čáslavskou tajemnicí Markéta Petrová.