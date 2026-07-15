Nejvyšší soud odmítl dovolání bývalých příslušníků StB Kopince a Novotného

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání bývalých příslušníků komunistické Státní bezpečnosti (StB) Milana Kopince a Vladimíra Novotného. Dostali dvouleté podmíněné tresty za zneužití pravomoci úřední osoby. Spočívalo v nátlaku na manžele Martina a Ivanku Hyblerovy, které vytrvalou šikanou donutili k vystěhování do zahraničí. NS rozhodl bez veřejného jednání. ČTK to řekla mluvčí soudu Gabriela Tomíčková. Plné odůvodnění zatím soud nezpřístupnil.
Třetí odsouzený Karel Vykypěl podle dostupných informací dovolání nepodal. Kopinec a Novotný by se teoreticky ještě mohli obrátit se stížností na Ústavní soud.
StB na začátku 80. let opakovaně Hyblera vyslýchala, ponižovala a vyhrožovala mu vězením či nehodou, která by se mu v ČR mohla stát. Součástí nátlaku byly také několikahodinové domovní prohlídky. Hyblerovou sledovali a znemožnili jí pracovat na pozici, pro kterou měla jako vysokoškolačka kvalifikaci. Rodina se třemi malými dětmi v roce 1982 souhlasila s vycestováním.
Trojice bývalých příslušníků StB vinu od počátku odmítala. Mimo jiné tvrdili, že na Hyblerovy nevyvíjeli nátlak a že se rodina vystěhovala dobrovolně. Namítali, že státní zastupitelství uplatňuje princip kolektivní viny a že oni rodinu nešikanovali.
Vykypěl už byl za zneužití pravomoci odsouzen počátkem 90. let, a to společně s bývalým ministrem vnitra Františkem Kinclem a posledním náčelníkem StB Alojzem Lorencem. Soud je uznal vinnými z toho, že od října 1988 do listopadu 1989 organizovali na celém území republiky izolaci velkého počtu lidí, zejména v době očekávaných protestních akcí.
Nátlak na Hyblerovy byl součástí akce Asanace, kterou StB vymyslela na přelomu 70. a 80. let. Cílem bylo donutit kritiky režimu k trvalému opuštění státu. Pracovníci StB začali předem vytipované lidi šikanovat i fyzicky týrat. Mezi jejich oběťmi byli například hudebníci Jaroslav Hutka a Vlastimil Třešňák, duchovní Svatopluk Karásek, herec Pavel Landovský a publicistka Petruška Šustrová.