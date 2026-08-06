Nejvyšší soud odmítl dovolání firmy, která chtěla od státu peníze za roušky

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání firmy Recea Prague, která žádala od ministerstva zdravotnictví proplacení dodaných respirátorů a ochranných masek. Firma je od roku 2021 v úpadku, spor o téměř 6,9 milionu eur, v přepočtu asi 167 milionů korun, a úroky vedl od té doby její insolvenční správce. Rozhodnutí je dostupné v databázi NS.
Na začátku pandemie mělo Česko nedostatek ochranných pomůcek, stát je urychleně nakupoval za stovky milionů korun. Firma Recea Prague dodala v březnu a dubnu 2020 ministerstvu 790.000 respirátorů a masek, podle dřívějších informací nedostala za většinu z nich zaplaceno. Ministerstvo to zdůvodňovalo nízkou kvalitou. Reklamovalo vady a písemně odstoupilo od smlouvy.
Firma se neúspěšně obrátila nejprve na Obvodní soud pro Prahu 2, poté na Městský soud v Praze. Oba soudy potvrdily správnost postupu ministerstva.
V dovolání k nejvyšší instanci si firma stěžovala na nesprávné právní posouzení. Například uváděla, že jí ministerstvo neumožnilo přezkoumat tvrzené vady a nesplnilo podmínky reklamačního procesu. Proto podle firmy odstoupení od smlouvy nebylo v souladu se zákonem.
NS označil dovolání za nepřípustné. Firma předkládá vlastní skutkovou verzi, která pomíjí klíčová zjištění soudů nižších stupňů, konstatovala nejvyšší instance. Proti rozhodnutí lze teoreticky ještě podat ústavní stížnost.