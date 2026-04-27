Nejvyšší soud odmítl dovolání muže, jenž na Chomutovsku zaútočil na těhotnou

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání Miroslava Kučery, jenž v roce 2024 v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku zaútočil na těhotnou ženu bez domova. Za pokus o vraždu si tak s konečnou platností odpyká 12 let ve vězení. Soud rozhodl bez veřejného jednání, výsledek ČTK sdělila jeho mluvčí Gabriela Tomíčková. Plné odůvodnění zatím není v soudní databázi dostupné.
Kučera podle rozsudku ženu napadl 1. září 2024. Setkali se náhodou, poté ji doprovázel k příbytku u kolejí. Chytil ji zezadu pod krkem, srazil na koleje a dále jí tlačil na krk. Žena, která v době útoku ukončila 16. týden těhotenství, utrpěla pohmožděniny a oděrky. Plodu se nic nestalo.
U Krajského soudu v Ústí nad Labem Kučera opakovaně uvedl, že si na událost nevzpomíná a že byl opilý. Krajský soud ale dospěl k závěru, že alkohol jej natolik neovlivnil a že jeho počínání směřovalo k usmrcení oběti. Motiv zůstal nejasný.
Krajský soud Kučerovi vyměřil patnáctiletý trest vězení. Vrchní soud v Praze trest zmírnil o tři roky. Nejvyšší soud nenašel důvod k zásahu. "Nebylo zejména možno ani přisvědčit jeho tvrzení, že soud prvního stupně a odvolací soud porušily svým procesním postupem nebo konečným rozhodnutím ve věci jeho Ústavou a Listinou zaručená práva," citovala Tomíčková z usnesení.
Kučera by se ještě mohl obrátit na Ústavní soud, který však většinu stížností v trestních věcech odmítá.