Nejvyšší soud potvrdil 13 let vězení za pokus o vraždu jateční pistolí v Kolíně

Za pokus o vraždu manželky střelou z jateční pistole si muž z Kolína s konečnou platností odpyká 13 let ve vězení. Nejvyšší soud dovolání obviněného v neveřejném zasedání odmítl, řekla ČTK mluvčí soudu Gabriela Tomíčková. Plné odůvodnění zatím není v databázi soudu dostupné.
Muž se podle pravomocného verdiktu v červnu 2024 vypravil za manželkou, která pracovala na čerpací stanici v Kolíně. K ženě bez varování přistoupil a zezadu ji střelil jateční pistolí. Žena přežila díky rychlému zásahu záchranných složek. Motivem činu byla msta, žena se s mužem chtěla rozvést.
Po činu muž odjel domů, kde zbraň obrátil proti sobě. Kvůli tomu má doživotní zdravotní následky. Předtím ještě zavolal na policii a svému synovi. Podle verdiktu se pokusil o zákeřnou a předem promyšlenou vraždu.
Obhajoba namítala, že dokazování zůstalo neúplné, protože znalci se dostatečně nezabývali zdravotním stavem muže po jeho sebevražedném pokusu. Je odkázaný na péči zdravotníků, není schopen si obstarat každodenní záležitosti. Soud ale konstatoval, že podle znaleckých posudků je schopen chápat smysl trestního řízení a uvědomuje si následky svého jednání.
Středočeský krajský soud původně muži vyměřil patnáctiletý trest vězení. Odvolací Vrchní soud v Praze verdikt o dva roky zmírnil. Po odmítnutí dovolání se může odsouzený teoreticky ještě obrátit se stížností na Ústavní soud, musel by však argumentovat porušením svých základních práv.