Nejvyšší soud potvrdil 18 let vězení za zištnou vraždu na Mladoboleslavsku

Za trýznivou a zištnou vraždu staršího muže na Mladoboleslavsku potvrdil Nejvyšší soud Slavomíru Karchňákovi 18 let vězení. Trest mu vyměřil Krajský soud v Praze a potvrdil vrchní soud. Nejvyšší soud rozhodoval bez veřejného jednání, výsledek ČTK sdělila jeho mluvčí Gabriela Tomíčková. Plné odůvodnění zatím není dostupné. Karchňák by ještě mohl podat ústavní stížnost.
Šedesátiletý muž přišel o život loni 22. února ve svém domě v obci Horky nad Jizerou. Karchňák a jeho nezletilá přítelkyně chtěli od muže peníze, a když jim je odmítl dát, mladík ho podle pravomocného verdiktu bil a kopal. Poté prohledal dům, neúspěšně se pokoušel otevřít skříňový trezor a nakonec s dívkou odešel. Napadený umíral bez pomoci několik hodin.
Karchňák při hlavním líčení vysvětloval, že k muži v noci přišel se svou patnáctiletou dívkou proto, aby ho požádali o 200 korun na taxík domů, když předtím všechny peníze utratili v hospodě. Tvrdil, že dostal zkrat poté, co na ně muž vytáhl zbraň, a že ho pouze několikrát udeřil pěstí. Úmysl vraždit nebo krást popíral. Domáhal se změny právní kvalifikace na ublížení na zdraví, avšak marně.
"Obžalovaný napadl o 40 let staršího poškozeného brutálním způsobem, a to zjevně v době, kdy poškozený ležel na zemi. Šlo o mnohočetné, opakované násilí. Obžalovaný se nemohl v žádném případě spoléhat na to, že ke smrti nedojde," řekl v lednu předseda odvolacího senátu Martin Zelenka. Trest považoval za přiměřený.
Karchňák používal násilí už jako dítě vůči spolužákům. Poté byl opakovaně ve vězení za násilnou i majetkovou trestnou činnost. Naposledy se dostal na svobodu pět měsíců před vraždou, v době skutku byl ve zkušební době podmíněného propuštění.