Nejvyšší soud potvrdil 5,5 roku vězení za bodnutí muže před plzeňským barem

Za bodnutí muže do hrudníku před plzeňským barem si Jindřich Sander s konečnou platností odpyká 5,5 roku ve vězení. Jeho dovolání v neveřejném zasedání odmítl Nejvyšší soud, řekla ČTK bez dalších podrobností jeho mluvčí Gabriela Tomíčková.
Sander původně dostal u Vrchního soudu v Praze jen podmínku za pokus o ublížení na zdraví a výtržnictví. Šlo prý o slabé bodnutí a útočník se nesnažil napadeného zabít. Nejvyšší soud však tehdejší rozsudek na podnět nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové zrušil jako neadekvátní.
Vrchní soud se pak musel k případu vrátit. Verdikt přehodnotil, čin překvalifikoval na pokus o vraždu a uložil nepodmíněný trest. Na pokyn Nejvyššího soudu zejména přehrál kamerový záznam, který útok zachytil.
"Nejednalo se o bezděčné máchnutí proti obžalovanému, ale o cílené bodnutí," uvedl loni v listopadu soudce vrchního soudu Jiří Lněnička. Na videu je podle něj patrné i to, že rána by mohla být v určitém případě smrtelná. "Za této situace jsme museli změnit názor," konstatoval Lněnička.
Proti druhému rozhodnutí vrchního soudu podal Sander neúspěšné dovolání. Nyní by se mohl teoreticky ještě obrátit se stížností na Ústavní soud.
Incident se odehrál v červenci 2023 pozdě v noci. Muž nejprve slovně napadl barmanku, která jej kvůli inventuře nechtěla pustit dovnitř a obsloužit. Když se jí zastal jiný muž, útočník se po něm ohnal nožem s devíticentimetrovou čepelí a způsobil mu mělkou ránu v levé části hrudi. Napadený instinktivně uskočil dozadu, což mohlo zabránit vážnějšímu zranění.