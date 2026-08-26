Nejvyšší soud potvrdil muži deset let za znásilňování a vydírání dívek

Za dlouhodobé znásilňování, týrání a vydírání tří dívek si Roman Matějka z Karlových Varů odpyká deset let ve vězení. Jeho dovolání odmítl Nejvyšší soud (NS), rozhodoval bez veřejného jednání. Výsledek ČTK oznámila mluvčí soudu Gabriela Tomíčková. Plné odůvodnění zatím není dostupné. Matějka by teoreticky ještě mohl podat ústavní stížnost.
Podle pravomocného rozsudku se Matějka dopustil také zbavení osobní svobody, nebezpečného pronásledování, podvodů a pokusu o účast na sebevraždě. Trest vyměřený Krajským soudem v Plzni mu v březnu potvrdil Vrchní soud v Praze.
Muž vinu popíral. Připustil pouze to, že se na úkor dívek obohacoval. Tvrdil také, že si počínal podle pokynů známého kontroverzního youtubera. "Obžalovaný neprojevil naprosto žádné známky sebereflexe a kritického náhledu na své mimořádně závažné jednání," uvedla v březnu předsedkyně odvolacího senátu Hana Hrnčířová. Tvrzení o youtuberovi označila za legendu, kterou se Matějka snažil svalit část odpovědnosti na někoho jiného.
Mladíkovi hrozilo pět až 12 let vězení. Jako polehčující okolnost shledaly soudy jeho dosavadní bezúhonnost a nízký věk. Přitížilo mu 17 spáchaných činů, dlouhá doba jejich páchání i způsobení těžké újmy na zdraví. Podle znalkyně je jeho osobnost extrémně patologická a dá se očekávat, že časem se tyto rysy budou ještě zhoršovat.
Trestná činnost trvala podle rozsudku od roku 2019 do března 2023, kdy se poslední ze zotročených dívek podařilo utéct téměř bez oblečení z jeho bytu. Mladík postupoval podle podobného scénáře. V on-line prostoru se seznámil s dívkou, kterou poté obelstil smyšlenou legendou. Tvrdil například, že má k dispozici její intimní fotografii nebo že je mocným člověkem, jenž může zničit celou její rodinu. Všechny dívky si výhrůžkami podřídil. Přiměl je, aby za ním přijely do Karlových Varů, kde je podle verdiktu proti jejich vůli nutil k sexu, včetně perverzních praktik.
Dívky také nutil, aby si braly půjčky a úvěry. Sám nepracoval. Získané stovky tisíc korun používal na sportovní sázení, hazard a luxusní hotely.