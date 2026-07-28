Nejvyšší soud potvrdil muži z Lysé nad Labem sedm let za týrání pěti dětí

Autor: ČTK
  14:04aktualizováno  14:04
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání muže odsouzeného za dlouhodobé týrání pěti vlastních i vyženěných dětí. Odpyká si sedm let ve vězení. Muž z Lysé nad Labem na Nymbursku podle pravomocného verdiktu děti po několik let fyzicky i psychicky týral a zanedbával péči o ně. Vinu popíral. NS rozhodoval bez veřejného jednání, plné odůvodnění zpřístupnil ve své databázi.

Odsouzený v dovolání zpochybňoval především znalecký posudek z dětské psychologie a psychiatrie. Tvrdil, že je procesně nepoužitelný, metodicky vadný a že soudy nesprávně vyhodnotily důkazy. NS ale uvedl, že posudek zpracovaly kvalifikované znalkyně, jejich závěry odpovídají ostatním důkazům a obhajoba nepředložila žádnou oponentní expertizu.

"Za daného stavu je nezbytné vycházet ze závěrů zpracovaného znaleckého posudku jako z odborného podkladu pro právní posouzení skutku, který dovolací soud shledává úplným, přezkoumatelným, srozumitelným, odůvodněným, verifikovatelným a vnitřně bezrozporným erudovaným důkazem ve věci týrání poškozených dětí,“ stojí v usnesení.

Vinu podle NS prokázaly výpovědi dětí, lékařské zprávy i vyjádření škol a sociálních pracovníků. Výpovědi příbuzných, kteří podpořili obžalovaného, soud označil za účelové.

NS potvrdil také právní závěr, že mužovo jednání naplnilo znaky zločinu týrání svěřené osoby spáchaného na více dětech po delší dobu a že u dvou poškozených vznikla těžká újma na zdraví v podobě závažných psychických následků. Nevyhověl ani námitce, že psychická porucha odsouzeného měla snížit jeho trestní odpovědnost. Podle znaleckých posudků sice trpí poruchou osobnosti, jeho rozpoznávací ani ovládací schopnosti však nebyly v době činu podstatně omezené.

Krajský soud v Praze uznal muže vinným z týrání svěřené osoby a ohrožování výchovy dítěte. Podle rozsudku v letech 2018 až 2023 opakovaně bil pět dětí, kopal je a zastrašoval. Rodina se potýkala s nedostatkem peněz a jídla, rodiče užívali drogy. Děti měly modřiny a podlitiny, trpěly úzkostmi.

Otec musí dětem zaplatit celkem 650.000 korun jako náhradu nemajetkové újmy. Vrchní soud v Praze jeho odvolání zamítl. Po neúspěchu u NS by se ještě mohl obrátit se stížností na Ústavní soud.

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