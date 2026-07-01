Nejvyšší soud potvrdil pět let za fyzické i psychické týrání manželky a dcery

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání muže odsouzeného za dlouhodobé fyzické a psychické týrání manželky a nezletilé dcery. U obou se jako následek ponižování a bití projevila posttraumatická stresová porucha. Muž z Pardubicka si odpykává pětiletý trest ve věznici s ostrahou, musí také hradit újmu. NS rozhodl bez veřejného jednání, usnesení zpřístupnil ve své databázi.
Východočeský krajský soud dospěl k závěru, že obě ženy utrpěly těžkou újmu na zdraví. Odsouzený se u NS domáhal mírnějšího právního posouzení. Tvrdil, že jeho dcera neměla být zohledněna pro přísnější právní kvalifikaci trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí, protože jako dítě spadala pod samostatnou skutkovou podstatu trestného činu týrání svěřené osoby.
NS takový výklad odmítl. Zdůraznil, že by vedl k absurdnímu výsledku, kdy by pachatel, který týrá manželku i vlastní dítě, na tom byl lépe než pachatel, který stejným způsobem týrá dva dospělé. "Jinými slovy, skutečnost, že jednou z obětí bylo dítě svěřené do jeho péče, nemůže působit ve prospěch pachatele," uvedla mluvčí NS Gabriela Tomíčková.
Soud také připomněl, že psychické následky mohou být stejně závažné jako zranění fyzická. Dlouhodobý strach, úzkosti, sociální izolace, sebepoškozování nebo sebevražedné myšlenky nejsou pouze "psychické potíže", ale mohou představovat těžkou újmu na zdraví se všemi důsledky, které z toho plynou pro trestní odpovědnost pachatele.
"NS proto potvrdil, že právo musí chránit oběti domácího násilí před podobnými pokusy o zlehčování závažnosti jejich utrpení. Pachatel nemůže získat výhodu z toho, že jednou z osob, které dlouhodobě týral, bylo právě jeho vlastní dítě," řekla Tomíčková.
Muž podle verdiktu doma 20 let vytvářel prostředí strachu, ponižování a násilí. Manželku opakovaně urážel, vulgárně jí nadával, fyzicky ji napadal a psychicky deptal. Někdy s ní za trest celé týdny nemluvil, jindy ji vykazoval z domu nebo rozbíjel vybavení domácnosti. Stejnému zacházení byla od dětství vystavena také jejich dcera.
Otec dívku podle soudního rozhodnutí bil, zastrašoval a ponižoval. Navzdory tomu, že věděl o jejích psychických problémech a sebepoškozování, ji při konfliktech nabádal, aby spáchala sebevraždu. V létě roku 2024 dívku napadl tak, že utrpěla otřes mozku a skončila v nemocnici.
U manželky i dcery se rozvinula posttraumatická stresová porucha. Manželka ztratila schopnost situaci aktivně řešit, stáhla se do izolace a musela vyhledat psychologickou a psychiatrickou pomoc. Dcera trpěla úzkostmi, sebepoškozováním, sebevražednými myšlenkami a ani po odchodu z domácnosti se její stav bez odborné pomoci neobešel.