Nejvyšší soud potvrdil pětiletý trest za únos kojence po hádce s partnerkou

Za braní rukojmí a řízení pod vlivem alkoholu si muž z Plzně s konečnou platností odpyká pět let ve vězení. Jeho dovolání odmítl Nejvyšší soud, zjistila ČTK z justiční databáze. Muž podle pravomocného rozsudku vzal po hádce s partnerkou jejich půlročního syna, vyhrožoval, že mu ublíží, pak s ním vylezl z okna, nasedl do auta a odjel.
Pětiletý trest vězení vyměřil pachateli Krajský soud v Plzni a potvrdil Vrchní soud v Praze. V dovolání k Nejvyššímu soudu obhajoba zpochybnila dokazování a předestřela jiný popis události. Muž prý nevyhrožoval, že dítěti ublíží, a oknem vylezl, protože na podlaze po celém pokoji byly střepy z rozbitých dveří.
Podle Nejvyššího soudu ale justice rozhodla správně a verdikt náležitě odůvodnila. "Je zjevná logická návaznost mezi provedenými důkazy, jejich hodnocením a učiněnými skutkovými zjištěními, potažmo právními závěry," stojí v usnesení. Muž by se mohl ještě obrátit se stížností na Ústavní soud.
Pachatel by měl také vyplatit synovi náhradu nemajetkové újmy 50.000 korun za způsobené duševní útrapy. Soud mu navíc uložil zákaz řízení motorových vozidel.
Událost se odehrála v srpnu 2023. Únosu předcházela hádka a napadení družky. Policisté muže našli po několika hodinách v restauraci. Dítěti se nic nestalo.