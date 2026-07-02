Nejvyšší soud potvrdil řidičovi trest za smrt Syřanky v kamionu

Běloruský řidič, v jehož kamionu se na českém území udusila syrská migrantka, neuspěl s dovoláním k Nejvyššímu soudu (NS). Za převaděčství si tak odpyká sedm let ve vězení. Stanislav Šchalkouski trval na tom, že o přítomnosti třicítky běženců v návěsu svého vozu nevěděl, soudy tomu ale neuvěřily. NS rozhodoval bez veřejného jednání, výsledek ČTK sdělila jeho mluvčí Gabriela Tomíčková. Plné odůvodnění zatím není dostupné.
Česká policie zastavila kamion s migranty 2. září 2024 na dálnici D8 poblíž Veltrus na Mělnicku. Vůz mířil z Bulharska do Německa. Za volantem seděl Šchalkouski, který si vozidlo převzal ve slovenských Malackách od řidiče litevské národnosti.
Část převážených Syřanů se při policejním zásahu pokusila utéct, většina ale byla v takovém stavu, že je museli ošetřit záchranáři. Jednu z žen, třicetiletou učitelku, jež se snažila dostat s patnáctiletým synovcem za příbuznými, se už nepodařilo zachránit.
Policejní výpovědi několika Syřanů, které přečetl krajský soud při hlavním líčení, svědčí o tom, že podmínky transportu byly neúnosné. Pět žen a 25 mužů, včetně několika nezletilých, se vsedě tísnilo v tunelu s kovovou konstrukcí, který měřil na délku 12 metrů, na výšku 1,2 metru a široký byl jen o decimetr více. Tunel byl ze všech stran obložený zbožím, aby ho neodhalili celníci.
V těsném prostoru byl větrák, který ale přestal fungovat. Cestujícím navíc brzy začala chybět voda. Vystoupit nesměli podle verdiktu ani jednou. Převaděči je předem poučili, že musí být zticha, a pohrozili jim, že pokud to nedodrží, odvezou je zpět. Vzali jim také mobilní telefony s výjimkou dvou, jež ponechali v tunelu kvůli zajištění komunikace mezi nimi a skupinou.
Součástí transportu byl i student medicíny, který se snažil oživit kolabující ženu a nakonec se rozhodl přivolat telefonem pomoc. Z filmů znal číslo 911, na kterém se mu ozvali polští policisté. Na základě údajů GPS kontaktovali české kolegy. Státní zástupce upozornil na to, že jinak mohlo být mrtvých mnohem více. Organizátoři převaděčství zřejmě cestovali v doprovodném voze, nepodařilo se je však ztotožnit.
"Podmínky přepravy byly velice kruté a nelidské. Obžalovaný věděl o tom, že převáží v kamionu běžence. Vyplývá to z toho, že ovládal jejich životní podmínky uvnitř kamionu - zastavoval, otevíral dveře, spouštěl větrák," uvedla loni předsedkyně odvolacího senátu pražského vrchního soudu Kateřina Korečková.