Nejvyšší soud přezkoumá desetiletý trest za znásilňování a vydírání dívek

Rozsudek nad Romanem Matějkou z Karlových Varů, jenž si má odpykat deset let vězení za dlouhodobé znásilňování, týrání a vydírání tří dívek, přezkoumá Nejvyšší soud (NS). Matějka, jenž se s dívkami seznámil přes internet, podal dovolání. NS převzal spis před několika dny, zjistila ČTK z justičních databází. Rozhodnutí lze s ohledem na průměrnou délku řízení očekávat za několik týdnů až měsíců.
Matějka se podle pravomocného rozsudku dopustil také zbavení osobní svobody, nebezpečného pronásledování, podvodů a pokusu o účast na sebevraždě. Trest vyměřený Krajským soudem v Plzni mu v březnu potvrdil Vrchní soud v Praze.
Muž vinu popíral, připustil pouze to, že se na úkor dívek obohacoval. Přišel také s tvrzením, že si počínal podle pokynů známého kontroverzního youtubera. "Obžalovaný neprojevil naprosto žádné známky sebereflexe a kritického náhledu na své mimořádně závažné jednání," uvedla v březnu předsedkyně odvolacího senátu Hana Hrnčířová. Tvrzení o youtuberovi označila za legendu, kterou se Matějka snažil svalit část odpovědnosti na někoho jiného.
Mladíkovi hrozilo pět až 12 let vězení. Jako polehčující okolnost shledaly soudy jeho dosavadní bezúhonnost a nízký věk. Přitížilo mu 17 spáchaných činů, dlouhá doba jejich páchání i způsobení těžké újmy na zdraví. Podle znalkyně je jeho osobnost extrémně patologická a dá se očekávat, že časem se tyto rysy budou ještě zhoršovat.
Trestná činnost trvala podle rozsudku od roku 2019 do března 2023, kdy se poslední ze zotročených dívek podařilo utéct téměř bez oblečení z jeho bytu. Skončila na psychiatrii, lékaři u ní stejně jako u další z týraných mladých žen shledali posttraumatický stresový syndrom.
Mladík postupoval podle podobného scénáře. V on-line prostoru se seznámil s dívkou, kterou poté obelstil smyšlenou legendou, například že má k dispozici její intimní fotografii nebo že je mocným člověkem, jenž může zničit celou její rodinu. Všechny dívky si výhrůžkami podřídil. Přiměl je, aby za ním přijely do Karlových Varů, kde je podle verdiktu proti jejich vůli nutil k sexu včetně perverzních praktik.
Dívky také nutil, aby si braly půjčky a úvěry. Sám nepracoval. Získané stovky tisíc korun používal na sportovní sázení, hazard a luxusní hotely.