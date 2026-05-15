Nejvyšší soud přezkoumá rozsudek, který Aehrenthalům nepřiznal pozemky

Nejvyšší soud (NS) přezkoumá rozsudek, podle kterého snacha posledního šlechtického majitele panství Hrubá Skála na Semilsku Alice Aehrenthalová nemá nárok na vydání někdejších rodových pozemků. Aehrenthalová podala dovolání proti rozhodnutím Okresního soudu v Semilech a Krajského soudu v Hradci Králové, zjistila ČTK z justiční databáze. Nejvyšší soud podnět spolu se spisem převzal minulý týden.
Aehrenthalová se domáhá vydání pozemků o celkové výměře přibližně 4320 hektarů. Rod o ně přišel po roce 1945. Jde například o pozemky, jež jsou nyní v majetku společnosti Rybářství Chlumec nad Cidlinou, státního podniku Lesy České republiky, Povodí Labe, Ředitelství silnic a dálnic, Správy železnic či měst a obcí v Libereckém kraji. Celkem jde o 27 žalovaných vlastníků.
Státní pozemkový úřad se v roce 2024 postavil proti restituci. Žalobu pak loni v dubnu zamítl semilský soud, jehož právní názor obstál i před odvolacím soudem. Podmínky pro vydání majetku nebyly splněny, protože původní vlastník Johann Aehrenthal pozbyl za druhé světové války československé občanství.
Právní zástupce rodiny Aleš Rozehnal už dříve ČTK sdělil, že ohledně občanství původních majitelů panství se vede více sporů a že rodina plánuje využívat další opravné prostředky.
Johann Aehrenthal, poslední šlechtický majitel zámku Hrubá Skála, hradu Valdštejn na Semilsku a dalšího majetku, zemřel v roce 1972 v Rakousku. Ústavní soud v lednu 2022 s konečnou platností potvrdil verdikt, podle kterého přišel v období druhé světové války o československé občanství. Po okupaci se totiž přihlásil k německé příslušnosti. Majetek rodu tak po válce připadl státu.
Na české úřady se kvůli otcovu občanství obrátil v roce 2006 jeho syn Jan. Když zemřel, vstoupila do řízení jeho manželka Alice, tedy snacha Johanna Aehrenthala, která žije v Rakousku. Pokoušeli se doložit, že Johann Aehrenthal pomáhal československému odboji a měl židovské kořeny.