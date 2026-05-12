Nejvyšší soud přezkoumá verdikt v kauze trýznivé vraždy na Mladoboleslavsku

Nejvyšší soud přezkoumá rozsudek nad Slavomírem Karchňákem, jenž si má odpykat 18 let ve vězení za trýznivou a zištnou vraždu staršího muže na Mladoboleslavsku. Trest mu vyměřil Krajský soud v Praze a potvrdil vrchní soud. Karchňák podal dovolání, které v těchto dnech spolu se spisem převzal Nejvyšší soud. Informaci z justiční databáze ČTK potvrdila mluvčí soudu Gabriela Tomíčková. S ohledem na průměrnou dobu řízení lze rozhodnutí očekávat do několika týdnů.
Šedesátiletý muž přišel o život loni 22. února ve svém domě v obci Horky nad Jizerou. Karchňák a jeho nezletilá přítelkyně chtěli od muže peníze, a když jim je odmítl dát, mladík ho podle pravomocného verdiktu bil a kopal. Poté prohledal dům, neúspěšně se pokoušel otevřít skříňový trezor a nakonec společně s dívkou odešel. Napadený umíral bez pomoci několik hodin.
Karchňák při hlavním líčení vysvětloval, že k muži v noci přišel se svou patnáctiletou dívkou proto, aby jej požádali o dvě stovky na taxík domů, když předtím všechny peníze utratili v hospodě. Tvrdil, že dostal zkrat poté, co na ně muž vytáhl zbraň, a že ho pouze několikrát udeřil pěstí. Úmysl vraždit nebo krást popíral. Domáhal se změny právní kvalifikace na ublížení na zdraví, avšak marně.
"Obžalovaný napadl o 40 let staršího poškozeného brutálním způsobem, a to zjevně v době, kdy poškozený ležel na zemi. Šlo o mnohočetné, opakované násilí. Obžalovaný se nemohl v žádném případě spoléhat na to, že ke smrti nedojde," řekl v lednu předseda odvolacího senátu Martin Zelenka. Trest považoval za přiměřený.
Karchňák používal násilí už jako dítě, a to vůči spolužákům. Poté byl opakovaně ve vězení za násilnou i majetkovou trestnou činnost. Naposledy se dostal na svobodu pět měsíců před vraždou, v době skutku byl ve zkušební době podmíněného propuštění.