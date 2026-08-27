Nejvyšší soud přezkoumá výjimečné tresty za vraždu v pražském parku

Nejvyšší soud (NS) přezkoumá výjimečné tresty v kauze vraždy cizince v pražském parku a plánování další vraždy na Slapech. Dovolání podali Armén Richard Svoboda a Moldavan Oleg Fedorov, kteří si mají odpykat 28 a 25 let vězení. Na nejvyšší instanci se obrátil také Ukrajinec Roman Osypčuk, jenž dostal patnáctiletý trest. NS převzal spis tento týden, zjistila ČTK z justičních databází. Rozhodnutí lze s ohledem na průměrnou délku řízení očekávat za několik týdnů až měsíců.
Arménský restauratér Svoboda si podle pravomocného verdiktu objednal vraždu svého krajana, někdejšího společníka v podnikání. Fedorov ji provedl, a to v noci 4. května 2023 v lesoparku Vidoule v pražských Jinonicích. Oběť do parku vylákal s pomocí své milenky, mladé Ukrajinky. Moldavan se společně s českým recidivistou Jiřím Seltenreichem na místě vydávali za policisty a Arména spoutali. Čecha soudy za jeho počínání už dříve potrestaly šestiletým odnětím svobody.
Když Seltenreich odjel autem přepadeného pryč, Fedorov spoutaného muže odtáhl k předem připravené jámě, hodil ho do ní a zahrnul zeminou. Obžaloba původně uváděla, že oběť pohřbil zaživa a že muž v zasypané díře zemřel až po několika minutách. Podle znalce se však Armén mohl udusit už předtím kvůli pásce nalepené přes nos i ústa.
Podmínky pro spáchání druhé vraždy vytvářeli podle rozsudku Svoboda, Fedorov a vycvičený voják Osypčuk v listopadu a prosinci 2023. Oběť chtěli vylákat na Slapy, a to opět za pomoci milenky Fedorova, která v kauze vystupovala jako svědkyně. S mužem si sice dala schůzku, ten ale přišel se svým bratrem, což mu zřejmě zachránilo život. Tři týdny poté zadrželi Svobodu a Fedorova policisté.
Svoboda, který žije v ČR přes deset let, označil už dříve obžalobu za spekulaci a některé svědky za lháře. Popřel, že je mafiánem, a odmítl, že ke změně svého původního jména na české měl jiný důvod než snazší jednání s místními úřady. Fedorov připustil, že na místě vraždy byl, Arména ale podle vlastní verze událostí v pořádku předal muži jménem Michail a odjel.
"Jednalo se o dva velice závažné trestné činy, spáchané po předchozím uvážení, naprosto chladnokrevně, s dlouhou a mimořádně pečlivou přípravou a se zapojením více osob do realizace," uvedl v březnu předseda senátu Vrchního soudu v Praze Michal Hodoušek.