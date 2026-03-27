Nejvyšší soud: Škola nemusí platit odškodné za snímek chlapce na plakátech

Pražská základní umělecká škola sice zasáhla do práv chlapce, jehož fotografii bez souhlasu používala na plakátech, nemusí mu však platit odškodné, rozhodl Nejvyšší soud (NS). Snímek s flétnou vznikl ve školním roce 2011/2012, kdy bylo chlapci osm let. Na plakátech k hudebnímu maratonu uměleckých škol se pak objevil znovu v letech 2014, 2016 a 2018. Žalobu jménem chlapce původně podala jeho zákonná zástupkyně, po nabytí zletilosti už v řízení vystupoval sám. ČTK to zjistila z úřední desky.
"Je třeba zohlednit, že šlo o propagaci, která upozorňovala veřejnost na vystoupení žáků uměleckých škol, tedy na akci záslužnou a společensky prospěšnou, neboť jejím cílem bylo podpořit zájem dětí o hudbu a její výuku. Nejednalo se o komerční využití," stojí v rozsudku.
"Podobizna žalobce na plakátě nebyla nijak dehonestující, naopak jeho podobizna s hudebním nástrojem vyznívá pozitivně, prezentuje žalobce jako nadané dítě věnující se hře na hudební nástroj," pokračuje odůvodnění. NS poukázal také na to, že chlapec kvůli plakátu nezaznamenal žádné negativní reakce, nikdo jej nezesměšňoval ani neurážel.
Žaloba mířila na jednu z pražských základních uměleckých škol a také na město Prahu. Požadovala odškodnění 200.000 korun. Obvodní soud pro Prahu 10 chlapci přiznal 140.000 korun. Odvolací Městský soud v Praze pak sice potvrdil, že pořízení a používání fotky na propagačních materiálech bez souhlasu je neoprávněným zásahem do osobnostních práv, ale odškodnění zcela zamítl. Neprokázala se totiž žádná konkrétní újma.
V dovolání k NS žalobce trval na odškodném. Poukázal na skutečnost, že snímek se šířil opakovaně a masově na internetu i na plakátech. Zmínil také to, že jako člověk jiné barvy pleti čelí rasismu, což soudy nebraly dostatečně v potaz.
"Ohledně skutečnosti, že žalobce je jiné barvy pleti než většinová společnost a podle svých tvrzení se potýká s projevy rasismu, je pro posouzení nároku podstatná okolnost, že v souvislosti se zveřejněním své podobizny na plakátech se s žádným projevem rasové urážky nesetkal," reagoval NS. Zohlednil, že chlapec v minulosti se souhlasem matky navštěvoval castingy a nechával se nejen fotografovat, ale vystupoval například i v reklamách.
"Lze shrnout, že neoprávněný zásah do práva nezletilého dítěte k podobě i podobizně, která byla použita k propagaci veřejně prospěšné akce a její zveřejnění nebylo spojeno s negativními reakcemi, sám o sobě neodůvodňuje poskytnutí zadostiučinění v penězích," uzavřel NS. Žalobce by se ještě mohl obrátit se stížností na Ústavní soud.