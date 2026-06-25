Nejvyšší soud zrušil verdikt v kauze prodeje zakládací listiny univerzity

Nejvyšší soud (NS) zrušil rozsudek nad starožitníkem Josefem Salmonem. Původně dostal podmínku a peněžitý trest za to, že prodal Univerzitě Karlově zakládací listinu ze 14. století, ačkoli prý věděl, že byla kdysi ukradena, což ale NS pokládá za předčasný závěr. Případem se musí znovu zabývat Obvodní soud pro Prahu 1, kde už kauza takzvaně obživla. ČTK to zjistila z justičních databází.
Případ má složitý procesní vývoj. NS původně Salmonovo dovolání odmítl. Muž pak uspěl s ústavní stížností. Hlavním důvodem zásahu Ústavního soudu bylo to, že NS neposkytl Salmonovi vyjádření, které k jeho dovolání sepsalo státní zastupitelství. Zároveň ale ústavní soudci upozornili na rozpory v judikatuře, která se týká takzvaného zdrojového trestného činu, tedy například krádeží, které předchází pozdějšímu prodeji.
Judikaturu proto nyní sjednotil velký senát NS. Uvedl, že u trestného činu podílnictví či legalizace výnosů z trestné činnosti musí být bezpečně prokázáno, že věc pochází z trestné činnosti, ale není nezbytné vždy přesně určit konkrétní právní kvalifikaci zdrojového trestného činu ani všechny okolnosti jeho spáchání.
"Nelze vyžadovat, aby byl zdrojový trestný čin za všech okolností konkretizován v takové míře, aby byly zcela spolehlivě objasněny všechny skutkové okolnosti jeho spáchání a aby byl podřazen pod konkrétní skutkovou podstatu," stojí v rozhodnutí.
V Salmonově případě ovšem NS zároveň dospěl k tomu, že rozhodnutí o vině je předčasné. Není jisté, zda věděl, že prodává kradené zboží. "Závěr o tom, že obviněný si byl prokazatelně vědom toho, že dotčené listiny pocházejí z trestné činnosti, byl učiněn předčasně a bez potřebného podkladu," rozhodl NS neveřejně letos v březnu, teprve nyní však zpřístupnil odůvodnění.
V Salmonově kauze jde hlavně o listinu z roku 1347, ve které papež vyjádřil souhlas se založením pražského vysokého učení. Univerzita Karlova v roce 2018 slavnostně oznámila, že získala vzácné archiválie z dob svých počátků. Tehdejší rektor Tomáš Zima uvedl, že jde o objev tisíciletí a věc nedozírné hodnoty.
Univerzita informovala, že listiny zakoupila ze soukromé sbírky a původního majitele neznala. Oslovila ji banka J&T, že má možnost písemnosti získat a škole prodat. Tři odborné posudky prokázaly pravost dokumentů, škola tedy souhlasila s transakcí. Poté se obchodem začala zabývat policie.
Státní zastupitelství v roce 2021 poslalo k soudu starožitníka Salmona. Vyšlo najevo, že listiny byly součástí několika krabic různých historických dokumentů nalezených v běžné pozůstalosti. Kdysi se za nejasných okolností dostaly ze Zemského archivu do soukromé sbírky Františka Dvorského, jenž na přelomu 19. a 20. století archiv řídil.
Archiválie z pozůstalosti se dostaly k Salmonovi, který se podle rozsudku pro některé snažil najít kupce. Jedna z nich byla právě zakládací listina Univerzity Karlovy. Podle verdiktu pražských soudů - nyní zrušeného - Salmon měl od znalce informaci, že jde o kradené listiny, které by měl odevzdat státnímu archivu.
Salmon se už dříve hájil tím, že dokumenty koupil od starožitníka v Rakousku a s krádeží neměl nic společného. Soud v Praze mu ale neuvěřil. Kromě tříletého trestu s podmínečným odkladem na čtyři roky mu uložil také pětimilionový peněžitý trest. Univerzitě měl navíc vrátit 20 milionů korun, které za listiny zaplatila.