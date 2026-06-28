Nejvyšší teplota na jižní Moravě byla dnes ve Strážnici, 39,2 stupně Celsia

Nejvyšší teplota na jižní Moravě dnes překonala 39 stupňů, ve Strážnici bylo ještě o dvě desetiny více. Je to vyrovnání rekordu na této stanici, který byl dosažen 8. srpna 2013. K vyrovnání absolutního jihomoravského rekordu chybělo pět desetin, meteorologové jej tehdy zaznamenali na stanici v Brodě nad Dyjí, napsala ČTK Jitka Kučerová z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.
Dnešní teploty byly ještě zhruba o stupeň vyšší než v sobotu, kdy byl překonán dosavadní červnový rekord, což znamená, že dnešní teplota ve Strážnici je aktuálním červnovým rekordem na jižní Moravě.
Dnešní rekordy jsou o čtyři až pět stupňů vyšší, než byly ty dosavadní, které pocházely z různých let. Nejstarší byly z roku 1963, nejmladší z roku 2017. O desetinu přes 39 stupňů bylo ještě v Lednici. V Brně-Žabovřeskách bylo 38,8 stupně, v Kuchařovicích 38,5, v Pohořelicích 38,2, v Brně-Tuřanech 38,1 a v Ivanovicích na Hané 37,2.
Horko má být i v pondělí, teploty se mají pohybovat od 36 do 39 stupňů, odpoledne mají přijít bouřky.