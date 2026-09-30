Nejvyšší žalobkyně navrhuje stížnost kvůli mírnému trestu za zneužití chlapců

Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) navrhuje ministru spravedlnosti podat stížnost pro porušení zákona v neprospěch třiatřicetiletého muže ze severních Čech, který byl odsouzen za pohlavní zneužívání dvou chlapců ve věku 10 a 12 let. Krajský soud v Ústí nad Labem v červnu změnil původní nepodmíněný trest 3,5 roku odnětí svobody na podmínku spojenou s peněžitým trestem. Podle NSZ je uložený trest ve zřejmém nepoměru k závažnosti činu. Na webu NSZ o tom dnes informoval mluvčí Petr Malý.
Pokud se ministr spravedlnosti rozhodne stížnost podat, přezkoumá postup justice Nejvyšší soud. Ten ale může vynést pouze "akademický výrok", který neovlivní už uložený trest. Rozhodnutí by však mělo význam pro sjednocení budoucí rozhodovací praxe soudů při ukládání trestů za mravnostní kriminalitu páchanou na dětech a při posuzování dopadů na jejich mravní a sexuální vývoj.
Případem se žalobci začali zabývat z podnětu Okresního státního zastupitelství v Děčíně poté, co ústecký krajský soud 8. června pravomocně zmírnil původní rozsudek. NSZ po přezkoumání dospělo k závěru, že v dané věci nelze využít dovolání, protože není splněný žádný ze zákonných dovolacích důvodů. "Zároveň NSZ konstatovalo, že byl porušen zákon ve prospěch obviněného, kdy trest uložený Krajským soudem v Ústí nad Labem je ve zřejmém nepoměru k povaze a závažnosti činu," uvedl Malý.
Žalobci proto zpracovali pro ministerstvo spravedlnosti návrh stížnosti pro porušení zákona. Podat ji může výhradně ministr. NSZ postup předběžně koordinovalo s příslušnou sekcí rezortu.