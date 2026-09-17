Někdejší primátor Vokřál (Přísaha) chce Brnu vrátit vizi, promarnilo prý roky

Někdejší brněnský primátor za ANO a dnes lídr Přísahy Petr Vokřál považuje předchozích osm let v rozvoji Brna za promarněné. Chce, aby město mělo opět jasnou vizi a projekty, pro něž se rozhodne, také uskutečnilo. Přešlapováním na místě podle něj prohospodařilo až miliardy korun, řekl dnes na tiskové konferenci.
Klíčovými tématy jsou také rozvoj podle něj upadající zoologické zahrady, změna bytové politiky tak, aby se městské byty staly přístupné těm, kteří to kvůli své ekonomické situaci potřebují, a motivace základních škol k tomu, aby nabízely mnohem více volnočasového vyžití pro děti a vzdělávaly je v bezpečnosti.
Vokřál byl primátorem v letech 2014 až 2018. Od té doby se podle něj kromě výstavby multifunkční haly na výstavišti nepodařil žádný velký projekt. "Dokončovaly se ty, s nimiž se začalo ještě dříve," poznamenal. Zmínil, že město v několika případech utratilo a utratí miliardy korun navíc. "V roce 2018 byla připravená dohoda, která měla uvolnit cestu ke stavbě fotbalového stadionu za Lužánkami, ale zastupitelé pro ni ruku nezvedli. Takhle se stadion postaví později a dráž. O miliardu dražší bude kvůli kličkám ODS třetí kotel ve spalovně. Všechno bylo nachystané před podpisem, ale na popud ODS k podpisu nedošlo. Nakonec se bude stavět tentýž kotel později a tedy mnohem dráž," řekl Vokřál. Proto chce nalinkovat vizi, kterou město bude mít a dodržovat.
V bydlení chce Přísaha využít 28.000 městských bytů tak, že budou dostupné pro ty, kteří si nemohou byt koupit či platit komerční nájem. "Nová výstavba dostupnost nezlepší pro ty, kteří jsou na tom ekonomicky hůř, nebo pro mladé. Chceme nájem, který se bude odvíjet od příjmu rodiny, i když víme, že v naší legislativě je to běh na dlouhou trať. Zároveň chceme dát peníze na to, aby se podařilo co nejdříve opravit neobydlené byty a přestavěly se třeba na malometrážní," řekl Vokřál.
Zoologická zahrada by měla dostat podle Přísahy nové vedení, které ji bude rozvíjet. „"Má být výkladní skříní, nechceme se spokojit s tím, že lidé budou raději jezdit jinam. Zoo musí mít jasnou vizi a zároveň podporu města," řekla dvojka kandidátky Ivana Peková.
Poslední tématem je bezpečnost dětí ve školách. Podle předsedy strany Róberta Šlachty je potřeba, aby se děti dlouhodobě vzdělávaly v tom, jak reagovat v krizových situacích. "Také chceme školy motivovat k tomu, aby zajišťovaly mnohem více volnočasovou činnost, různé kroužky. Děti jsou v bezpečném prostředí a rodič má přehled, co jeho dítě dělá," řekl Vokřál.
Přísaha v současnosti není součástí brněnského zastupitelstva, před čtyřmi lety získala 1,91 procenta. Letos v Brně sestavilo kandidátku 16 stran a hnutí, před čtyřmi lety to bylo o dvě méně.