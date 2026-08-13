Některá přírodní koupaliště na jihu Moravy mají vodu nevhodnou ke koupání

Kvalita vody se na některých přírodních koupalištích v Jihomoravském kraji zhoršila. V lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku a ve vodní nádrži Letovice - Vranová na Blanensku je kvůli sinicím voda nevhodná ke koupání. Rizikové pro některé lidi může být koupání v koupalištích Brněnské přehrady. Vyplývá to z údajů na webu krajské hygienické stanice, která sleduje kvalitu vody ve více než 20 nejnavštěvovanějších vodních plochách v regionu.
Hygienici stav vody rozdělují do pěti kategorií, od vody vhodné ke koupání až po nebezpečnou, kterou hodnotí stupněm pět. Pro laguny horní nádrže Nové Mlýny kvůli zvýšenému výskytu sinic a snížené průhlednosti vody platí stupeň číslo čtyři. Značí, že koupání v takové vodě představuje pro lidi zdravotní riziko.
Stupněm číslo tři hodnotí hygienici vodu ve všech pěti koupalištích Brněnské přehrady, kterými jsou Kozí horka, Osada, Rakovec, Rokle a Sokolské koupaliště. Dle hygieniků je zde mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů. Koupání tam může být rizikové pro těhotné ženy, děti, alergiky nebo lidi s oslabenou imunitou. Po koupání v takové vodě hygienici doporučují se osprchovat.
Naopak bezproblémové koupání zůstává i nadále třeba v přírodním biotopu v Kovalovicích na Brněnsku, koupacím biotopu Brno-jih, lomu Janičův vrch u Mikulova na Břeclavsku nebo na pláži Vranov u Vranovské přehrady na Znojemsku. Stupněm číslo jedna hodnotí hygienici i vodu v rybníku Suchý na Blanensku, je tam však snížená průhlednost.
U kvality vody hraje podle hygieniků roli počasí. Vlivem vedra se mohou množit sinice, může být i sucho, čímž se sníží průtok vody. Může se tak stát, že se kvalita vody v přírodním koupališti natolik zhorší, že tam hygienici koupání zakážou. Vedra trápila Česko včetně jižní Moravy minulý týden, teploty přesahovaly i 40 stupňů Celsia.