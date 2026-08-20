Některá přírodní koupaliště na jihu Moravy mají vodu nevhodnou ke koupání

Kvalita vody na některých přírodních koupalištích v Jihomoravském kraji zůstává zhoršená. V lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku a ve vodní nádrži Letovice - Vranová na Blanensku je stále voda nevhodná ke koupání. Zhoršená jakost vody je v Brněnské přehradě. Vyplývá to z údajů na webu krajské hygienické stanice, která sleduje kvalitu vody ve více než 20 nejnavštěvovanějších místech v regionu.
Hygienici stav vody rozdělují do pěti kategorií, od vody vhodné ke koupání až po nebezpečnou, kterou hodnotí stupněm pět. Pro laguny horní nádrže Nové Mlýny a vodní nádrž Letovice platí stupeň číslo čtyři. To znamená, že voda neodpovídá hygienickým požadavkům a představuje pro lidi zdravotní riziko. Koupání se nedoporučuje zejména dětem, těhotným ženám nebo alergikům.
Stupněm číslo tři, tedy zhoršená jakost vody, hodnotí hygienici vodu ve všech pěti koupalištích Brněnské přehrady, kterými jsou Kozí horka, Osada, Rakovec, Rokle a Sokolské koupaliště. Podle hygieniků je zde mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů. Koupání tam může být rizikové pro těhotné ženy, děti, alergiky nebo lidi s oslabenou imunitou. Po koupání v takové vodě hygienici doporučují se osprchovat.
Naopak bezproblémové koupání zůstává v přírodním biotopu v Kovalovicích na Brněnsku, koupacím biotopu Brno-jih, lomu Janičův vrch u Mikulova na Břeclavsku, na pláži Vranov u Vranovské přehrady na Znojemsku nebo ve vodní nádrži Lučina na Hodonínsku. Stupněm číslo jedna hodnotí hygienici i vodu v rybníku Suchý na Blanensku, je tam však snížená průhlednost.
U kvality vody hraje podle hygieniků roli počasí. Vlivem vedra se mohou množit sinice, může být i sucho, čímž se sníží průtok vody. Může se tak stát, že se kvalita vody v přírodním koupališti natolik zhorší, že tam hygienici koupání zakážou.