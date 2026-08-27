Některá přírodní koupaliště na jihu Moravy mají vodu nevhodnou ke koupání

Kvalita vody v přírodních koupalištích v Jihomoravském kraji se oproti minulému týdnu nezměnila, někde zůstává zhoršená. V lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku a ve vodní nádrži Letovice - Vranová na Blanensku je stále voda nevhodná ke koupání. Zhoršená jakost vody je v Brněnské přehradě. Vyplývá to z údajů na webu krajské hygienické stanice, která sleduje kvalitu vody na více než 20 nejnavštěvovanějších místech v regionu.
Obezřetní by měli být lidé i při návštěvě Brněnské přehrady. Všech pět tamních koupališť, tedy Kozí horka, Osada, Rakovec, Rokle a Sokolské koupaliště, zůstává na třetím stupni značícím zhoršenou jakost vody. Koupání může vyvolat zdravotní problémy zejména u citlivějších jedinců, dětí či alergiků, hygienici proto po vstupu do vody doporučují důkladnou sprchu.
Naopak bezproblémové koupání zůstává v přírodním biotopu v Kovalovicích na Brněnsku, koupacím biotopu Brno-jih, lomu Janičův vrch u Mikulova na Břeclavsku, na pláži Vranov u Vranovské přehrady na Znojemsku nebo ve vodní nádrži Lučina na Hodonínsku. Stupněm číslo jedna hodnotí hygienici i vodu v rybníku Suchý na Blanensku, je tam však snížená průhlednost. Na koupališti U Libuše v Lulči na Vyškovsku hygienici při posledním odběru zaznamenali mírný nárůst chlorofylu, sinice se tam ale nevyskytují.
U kvality vody hraje podle hygieniků roli počasí. Vlivem vedra se mohou množit sinice, může být i sucho, čímž se sníží průtok vody. Může se tak stát, že se kvalita vody v přírodním koupališti natolik zhorší, že tam hygienici koupání zakážou.