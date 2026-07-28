Některé kryté bazény v Brně čeká v srpnu odstávka kvůli opravám

Letní měsíce využívá brněnská městská společnost Starez-sport k opravám a údržbě některých svých sportovišť. V srpnu čeká kvůli opravám odstávka několik brněnských bazénů, uvedla dnes v tiskové zprávě mluvčí městské společnosti Michaela Dittrichová.
Odstávka kvůli výměně zastaralého oběhového čerpadla čeká od 3. do 7. srpna padesátimetrový a relaxační bazén i wellness v areálu Bazény Lužánky. Od 6. do 19. srpna se pro návštěvníky uzavře i Lázeňské a relaxační centrum v Rašínově ulici. Dělníci vyčistí a opraví prosklenou střechu nad bazénovou halou, nainstalují protiskluzové technologie ve wellness a opraví obložení kolem vířivky. Práce vyjdou na více než 700.000 korun bez daně.
V kohoutovickém akvaparku si lidé kvůli opravě vzduchotechnických sloupů v bazénové hale nezaplavou od 17. srpna do 20. září. Oprava za zhruba 400.000 korun bez daně má zlepšit cirkulaci vzduchu. "Stávající sloupy budou nahrazeny materiálem odolným proti korozi. Odstávka bude zároveň využita k sanitárnímu úklidu jednotlivých prostor, k výmalbě šaten a bazénové haly a k obnově spár ve sprchách," uvedla Dittrichová.
Kromě bazénových provozů se letní práce týkají i sportovních hal. Za provozu dělníci opravují vestibul a část zasedací místnosti v hale Morenda. "Návštěvníkům bude nově sloužit upravená odpočinková zóna s posezením, v zasedací místnosti se dokončuje obložení stěn. Připravuje se také oprava osvětlení nad hledištěm," uvedla mluvčí. Na září a říjen je plánovaná rekonstrukce hlavního vstupního schodiště nebo obnova poškozené hydroizolace na městském baseballovém stadionu v Komárově.