Některé letní tábory na jihu Moravy se rychle zaplnily, místa však ještě jsou

Kapacity některých letních táborů na jihu Moravy se zaplnily v prvních minutách po spuštění přihlašování. Zájemci však stále mohou najít tábory s volnými místy a přihlásit se. Velký zájem zaznamenávají organizátoři o příměstské tábory. Ceny táborů závisí na jejich programu a délce, oproti loňskému roku se však příliš nezměnily, vyplývá z odpovědí, které ČTK poskytli pořadatelé táborů.
Středisko volného času (SVČ) Lužánky v Brně letos pořádá 232 příměstských a 45 pobytových táborů. Dosud se na ně přihlásilo zhruba 5500 dětí. "Nejoblíbenější tábory se plně obsadily během prvních minut lednového přihlašování, přesto ale mají rodiče stále na výběr," řekla PR manažerka střediska Alžběta Tvrdoňová.
Za několik minut byl obsazený například Tábor pod lany. Dlouhodobě oblíbené jsou příměstské tábory. "Rodiče u nich oceňují především možnost zajistit dětem pestrý denní program s pedagogickým vedením, zatímco večery tráví rodina společně v domácím prostředí," podotkla Tvrdoňová. Ceny táborů v SVČ Lužánky se oproti loňskému roku podle Tvrdoňové příliš nezměnily. Příměstské tábory stojí od 2000 do 4000 korun, za pobytové lidé zaplatí 4000 až 7000 Kč.
Příměstské i pobytové tábory se sportovní či výtvarnou tematikou pořádá také SVČ Znojmo. Podle ředitelky střediska Hany Bílkové je většina míst obsazených. "Větší zájem je o příměstské tábory, těch máme v nabídce 23, pobytových pak devět," řekla Bílková.
Cena se odvíjí od délky a náročnosti programu. Pobytový tábor vyjde podle Bílkové na 2000 až 4000 Kč, dražší je dvanáctidenní tábor. Podobně stojí i příměstské tábory. "Letos se nám do ceny propsalo akorát to, že na příměstské tábory nemáme příspěvek z dotace," uvedla.
Asi 90 procent míst již obsadili zájemci o tábory, které pořádá ekocentrum Lipka. "Máme tábory 'dobrodružně-přírodovědné', aby se s námi děti dostaly do přírody, něco poznaly a zažily. Velký zájem je o tábory pro rodiče s dětmi," řekla PR manažerka centra Veronika Neckářová. Za příměstský tábor podle Neckářové zaplatí okolo 3000 korun, pobytové vyjdou asi o 1000 Kč dráž.
K oblíbeným patří i příměstský tábor pořádaný brněnskou zoo. I zde byla podle mluvčího zařízení Jana Bedřicha místa obsazená krátce po spuštění přihlašování. Zoo pořádá osm turnusů pro asi 200 dětí, tábor stojí 4500 korun.