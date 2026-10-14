Někteří neúspěšní kandidáti do Senátu v Brně podpoří Zitterbarta, jiní nikoho

- Postoj k podpoře kandidátů do Senátu v brněnském obvodu se mezi neúspěšnými kandidáty liší. Někteří se kloní spíše k podpoře Karla Zitterbarta, někteří nepodpoří nikoho. Vyplývá to z jejich odpovědí pro ČTK. V obvodu 60 Brno-město postoupili do druhého kola nynější senátor v brněnském obvodu Zdeněk Papoušek za ODS a dosavadní senátor ve vyškovském obvodu Karel Zitterbart za STAN.
Papoušek získal minulý týden v prvním kole senátních voleb podporu 42,08 procenta voličů. Poprvé byl zvolen v letech 2014 až 2020. Znovu se o post senátora ucházel na začátku loňského roku v doplňovacích volbách za zesnulého Romana Krause. Tehdy zvítězil v prvním kole. Podporu pro nadcházející druhé kolo voleb mu vyjádřil například šéf lidovců, jihomoravský hejtman a nově zvolený senátor za Vyškovsko Jan Grolich.
Zitterbart skončil v prvním kole senátních voleb na druhém místě se ziskem 24,45 procenta hlasů. Doposud zastával post senátora na Vyškovsku. Zitterbart má třeba podporu Veroniky Holcnerové, která se o mandát senátorky ucházela za hnutí Kruh. "Je to liberální kandidát, se kterým se na mnoha tématech politicky shoduji a věřím, že na rozdíl od konzervativce Zdeňka Papouška bude pevně stát za ženskými právy a právy LGBT," uvedla Holcnerová, která získala 4,11 procenta hlasů.
Podporu Zitterbartovi zvažuje i Jaroslav Štěrba, který kandidoval za ANO a skončil třetí, řekl ČTK v sobotu po zveřejnění výsledků. "Pana Papouška neznám, tedy zřejmě podpořím pana Zitterbarta," uvedl. Jeho vyjádření ČTK zjišťuje.
Naopak žádného ze dvou kandidátů se nechystá podpořit imunolog Jaroslav Turánek, který kandidoval za SPD. Pokud by se však do druhého kola dostal Štěrba, zřejmě by podpořil jeho, řekl Turánek. Nikoho z těch, kdo postoupili, nepodpoří ani Klára Samková, která kandidovala za hnutí Stačilo!.
Druhé kolo senátních voleb se koná 16. a 17. října. Na jižní Moravě se kromě brněnského obvodu volby týkají i Znojemska, kam se do druhého kola dostali stávající senátor Tomáš Třetina (TOP 09) a Jiří Kyněra za hnutí ANO.